Провокации в воздушном пространстве стран НАТО привели лишь к сплочению Североатлантического альянса и не ослабили готовность Европы помогать Украине, заявил в интервью DW премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

DW: Европейский парламент принял резолюцию, фактически призывающую страны ЕС к более решительному реагированию на провокации в европейском воздушном пространстве. Какова ваша реакция на заявление Европарламента?

Кристен Михал: Я считаю это поддержкой стран Балтии, Польши, всех в Европе и НАТО. Я бы сказал, что для нас НАТО функционирует очень хорошо. Европейский парламент и все союзники поддерживают нас. И это впечатляет. Мы чувствуем, что нас поддерживают.

- Чувствуете ли вы достаточную поддержку со стороны Брюсселя?

Не только Брюсселя, потому что, как только мы обратились к четвертой статье договора НАТО, нас поддержали все, начиная со стран Балтии, Северной Европы, и заканчивая президентом Трампом, который после этого неоднократно заявлял, что в случае необходимости Штаты защитят Польшу и страны Балтии. Сигналы были сильными. Да, мы чувствуем, что НАТО работает, и наши союзники поддерживают нас.

- Уверены ли вы сейчас, что пилоты, которые занимаются патрулированием неба, имеют все необходимые разрешения, все юридические полномочия, например, для того, чтобы сбить один из самолетов, вторгшихся в воздушное пространство НАТО, если возникнет подозрение, что гражданам Эстонии угрожает опасность?

Я доверяю процедурам НАТО. Каждый раз есть определенное решение и определенная оценка того, каковы намерения тех, кто нарушает наше воздушное пространство. Куда они летят, как вооружены и так далее. Так что каждый раз наши пилоты и все в НАТО должны оценивать это. Поэтому я бы сказал, что все в порядке, все работает.

- Но некоторые из ваших граждан говорили, что надо сбить эти самолеты. Даже некоторые в правительстве предположили, что если подобное повторится, то, возможно, самолеты нужно будет сбить. Конечно, у самой Эстонии нет возможностей для этого, она зависима в вопросе защиты воздушного пространства от НАТО. Как вы думаете, ваше население хотело бы, чтобы самолет, который вторгся в воздушное пространство и осмелился летать над территорией Эстонии больше десяти минут, был сбит?

Проблема по-прежнему в Путине и России, которая посылает беспилотники в воздушное пространство Польши, атакует Украину, а также нарушает наше воздушное пространство. По каждому случаю нарушения будет проводиться оценка. Как мы видели в Польше, беспилотники были сбиты. Должны ли мы сбивать эти самолеты? Это должно оценить командование НАТО.

- Вероятно, сейчас речь идет о более серьезной эскалации, чем ранее. НАТО и раньше неоднократно поднимала самолеты по тревоге. На этот раз российские летчики явно знали, что они находятся в воздушном пространстве Эстонии. И это была не случайность. Выглядит так, что Россия пытается дразнить Эстонию.

Да, ваша оценка верна: они знали, что должны покинуть наше воздушное пространство, и все еще там находились. Это или необычная халатность России или проявление злой воли, потому что, россияне нарушают воздушные границы европейских государств. И у них есть только одно послание для нас и для нашей общественности - не давайте ничего Украине, задумайтесь о безопасности на собственных границах. Это похоже на игру, в которую с нами играет Путин.

- Думаете, что это работает? Я имею в виду, что поддержка Украине не уменьшилась, по крайней мере, среди стран Балтии, прифронтовых стран. Повлияло ли это как-то на общественное мнение? В Дании после появления там беспилотников эта тема занимала всю общественность.

Это может сработать в новостях на 5 или 15 минут. Но мы должны видеть суть. А она в том, что мы сильны, и мы полны решимости. Мы понимаем, что проблема заключается в России, а не в ком-либо другом. Нам необходимо сосредоточиться именно на том, чтобы вывести российские войска из Украины, вырвать деньги из рук тех, кто помогает РФ продолжать войну.

"Теневой флот" России проходит по Балтике. Доходы, приносимые им, обеспечивают чуть меньше половины военного бюджета России. Это свежие деньги, поступающие Путину для ведения войны против НАТО, Европы и Украины. Никто не может вести войну без денег. Если отнять деньги у Путина, он не сможет вести войну.

На Россию необходимо оказывать давление там, где это действительно для нее больно. Для меня это пока оксюморон: почему Европа покупает различные товары, сырье, энергоресурсы у России, но в то же время собирает деньги, чтобы поддерживать Украину в ее борьбе против РФ? Кроме того, необходимо сохранять сильный трансатлантический альянс - с Соединенными Штатами. Если давление будет идти в этом направлении, Россия, вероятно, рано или поздно будет вынуждена отступить.

- А что насчет планов самой Эстонии? Вы тратите значительную часть своего ВВП, огромную часть своего ВВП на оборону. Но сейчас у вас есть только наземная ПВО. Рассматриваете ли вы возможность изменения этого соотношения?

Мы развиваем наши возможности в соответствии с оборонными планами НАТО. В следующем году наши инвестиции в оборону составят 5% от нашего ВВП. Я бы сказал, что это, пожалуй, самое сложное решение, которое предстоит принять стране. Потому что, хотя все понимают необходимость такого шага, для этого приходится повышать налоги и сокращать расходы в государственном секторе. И, честно говоря, эти меры не очень популярны.

Все, вероятно, понимают, что это очень сложно, но такова цена. Все хотят жить в мире. Все хотят, чтобы их дети жили в мире, чтобы границы были крепкими. Поэтому приходится инвестировать в оборону, но самолеты и все остальное зависят от военной оценки и планов обороны НАТО.

- Страны Балтии и Польша годами говорили о необходимости наращивать оборонные мощности. Не беспокоит ли вас, что военная промышленность России опередила Европу?

Россия - большая страна и передовая в том, что касается численности, но не в высокотехнологичных областях. Мы помогаем Украине, Украина помогает Европе, потому что в определенные моменты мы будем иметь доступ к их интеллектуальной собственности и опыту, чтобы противостоять России, если это потребуется. Мы не отстаем ни в знаниях, ни, вероятно, в технологическом плане, и особенно в экономическом потенциале, поскольку Европа намного больше России.

По количественным показателям Россия, вероятно, производит сейчас во много раз больше, чем мы. Но я бы сказал, что через три, пять, семь лет у Европы будет оборонный потенциал. Европа была мирным проектом, без оружия, а теперь ради мира у нее будет оружие.

- Последний вопрос. Поскольку мы немецкая общественная медиакомпания, то хотелось бы знать, как вы отреагировали на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в последние дни? Ее обвинения в адрес стран Балтии в том, что они выступали против переговоров с Владимиром Путиным?

Ну, в Европе считали, что с Путиным нужно быть вежливым. Это воспринималось Россией как слабость Европы. Когда вы звоните, просите что-то у России, там думают: "Хорошо, они слабы. Мы будем давить сильнее". Единственное, что помогает против России - это решительность, твердая позиция, стойкость и единство. Поэтому я бы сказал, что каждый волен писать свои собственные мемуары, но здесь слова Меркель не находят особого отклика.

Кристен Михал (1975) — эстонский политический и государственный деятель. Член Партии реформ с 1996 года. Премьер-министр Эстонии с 23 июля 2024 года. В прошлом — министр окружающей среды Эстонии, министр экономики и инфраструктуры Эстонии, министр юстиции Эстонии.