Дональд Трамп сомневается, стоит ли продавать ракеты "Томагавк" Украине, но не теряет оптимизма, полагая, что ему удастся достичь соглашения о прекращении войны и без поставок оружия дальнего радиуса действия, которое надеется получить Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он верит в то, что сможет перенести импульс от соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС на успешное прекращение войны России в Украине.

"Я думаю, что мы несем в себе большой импульс, большой авторитет. Урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке было очень важно. Никто не думал, что это можно сделать", - сказал Трамп.

"Мы довольно быстро справились с этой задачей после того, как правильно все подготовили (set the table). Мы должны были провести правильную подготовку. Думаю, теперь и здесь все готово, - добавил он. - Для меня будет большой честью добиться этого".

При этом Трамп заявил, что войну в Украине следует немедленно завершить по линии фронта. В своем посте в соцсети Truth Social американский президент заявил:

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! ...Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть История рассудит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат".

Президент США надеется, что его предстоящая встреча с Владимиром Путиным в Венгрии приблизит окончание войны, хотя и допускает возможность того, что российский президент пытается выиграть время.

"Да", - сказал он, когда его спросили, не беспокоит ли его то, что Путин ставит на затяжку времени.

"Знаете, всю жизнь со мной играли лучшие из них, и я выходил из игры очень хорошо", - сказал он.

"Я думаю, что он хочет заключить сделку", - заявил Трамп, имея в виду российского лидера. Ранее американский президент утверждал, что и Зеленский, и Путин были готовы закончить войну, но процесс затягивала личная неприязнь между главами двух государств.

"Я думаю, что президент Зеленский хочет этого, и я думаю, что президент Путин хочет этого, - сказал Трамп. - Теперь все, что им нужно сделать, - это немного поладить".

Зеленский вновь заявил о своей уверенности в том, что Путин "не готов" к миру, но добавил: "Я уверен, что с вашей помощью мы сможем остановить эту войну".

"Я думаю, что это импульс, чтобы закончить войну России против Украины", - сказал он.

После встречи в Белом доме Зеленский пообщался еще с несколькими стратегическими партнерами Украины, в том числе с лидерами стран "Коалиции решительных".

Зеленский отметил, что он говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой, а также генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьерами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони.

Зеленский признал, что самым "чувствительным и сложным" был вопрос о территориях Украины.

"Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам… Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня", - сказал Зеленский. По словам украинского президента, Трамп понимает, что "самым сложным вопросом на любых переговорах, в любом формате, будет территория".

Саму встречу Зеленский назвал "продуктивной". По его словам, они обсуждали с Трампом в том числе поставку дальнобойного оружия, а именно - ракеты "Томагавк". Зеленский отметил, что президенты решили не делать на эту тему публичных заявлений. "США не хотят эскалации", - добавил он.

По мнению Зеленского, возможное появление у Украины "Томагавков" вызывает у России "страх, потому что это мощное оружие", а также в России опасаются комбинации американских ракет и уже имеющегося у Украины вооружения.

На вопрос о том, покидает ли он Вашингтон с оптимизмом по поводу поставок дальнобойных ракет, Зеленский ответил, что он - реалист. Он добавил, что тему "томагавков" никто не отменял и "украинская сторона "должна работать над этим".

Американские "Томагавки" в обмен на украинские беспилотники?

Пока не начались переговоры о прекращении огня, главный вопрос для Киева заключается в том, получит ли Украина больше оружия от США. Возможность продажи ракет "Томагавк" была главной темой встречи в Белом доме в пятницу.

"Надеюсь, мы сможем закончить войну, не думая о "Томагавках", - сказал Трамп, добавив, что США нужны "Томагавки" и "много другого оружия, которое мы отправляем в Украину".

Зеленский ответил, что поставки вооружений не обязательно должны быть улицей с односторонним движением и предложил украинскую помощь.

"Если вы хотите нанести удар по военной цели, вам нужны тысячи беспилотников", - сказал Зеленский.

"Это происходит вместе с такими ракетами. У США есть "Томагавки" и другие ракеты, очень сильные ракеты, но у них могут быть и наши тысячи беспилотников. Вот где мы можем работать вместе", - добавил украинский президент.

Дональд Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона: "Мы были бы заинтересованы в украинских беспилотниках. Мы строим свои собственные беспилотники, но также покупаем их у других. И они делают очень хорошие беспилотники".

Возможность получения Украиной ракет "Томагавк" вызвала беспокойство и агрессивные заявления Москвы в последние несколько дней.

Кремль заявил, что это вызывает "крайнюю озабоченность" в России, добавив, что война вступает в тот момент, который пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "драматическим с точки зрения того, что напряженность нарастает со всех сторон".

Перед поездкой в США Зеленский заявил, что в повестку дня поездки входят переговоры по так называемой "мегасделке", соглашению о закупке американского оружия, и так называемой "беспилотной сделке" по продаже США беспилотников украинского производства.

Первоначально предполагалось, что сумма сделки составит около 77 миллиардов евро.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна способна производить 8 миллионов беспилотников в год, но не имеет для этого достаточного финансирования.

Предстоящая встреча в Венгрии

Президент Дональд Трамп заявил также, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште (Венгрия) будет двусторонней, однако отметил, что США будут поддерживать связь с Владимиром Зеленским.

Зеленский, объясняя, почему Путин отказывается с ним встречаться, заявил, что российский президент его ненавидит.

На вопрос журналистов "ненавидите ли вы его?" он ответил так: "Они (Россия) пытаются нас убить. Было бы странно, если бы у меня было какое-то другое отношение к этому человеку".

Зеленский еще раз повторил, что готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте, кроме России и Беларуси, отметив, что сейчас прямая связь с Москвой есть только у США и Дональда Трампа.

Путин согласился встретиться с Дональдом Трампом только в августе, когда лидеры двух стран провели саммит на Аляске. С тех пор президент США заявил, что может пригласить Зеленского и Путина за стол переговоров в двустороннем формате и что он готов к ним присоединиться. Однако после встречи на Аляске позиция Кремля не изменилась.

Комментируя предстоящую встречу в Венгрии, Дональд Трамп сказал, что "это безопасная страна".

"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть у других стран. Я думаю, он будет очень хорошим хозяином".

Ранее летом Венгрия предложила провести трехстороннюю встречу между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным при участии Австрии, Швейцарии и Ватикана.

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина за похищение украинских детей ограничивает выбор места встречи, поскольку он рискует быть арестованным в любой из 125 стран, которые ратифицировали Римский статут, а значит, обязаны арестовать российского президента, если он ступит на их территорию. В этот список входит и Венгрия.

Ранее в этом году Венгрия стала первым членом ЕС, объявившим о намерении выйти из состава суда в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который Венгрия, как и США, оспаривала.

Однако выход Венгрии вступит в силу только в июне 2026 года, через год после того, как она подала уведомление. До этого страна остается связанной обязательствами перед трибуналом.