Президент США Дональд Трамп внезапно оборвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор завершился спустя 2,5 часа, передает портал Axios со ссылкой на источники.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — заявил Трамп в ходе беседы с Зеленским.

Один из источников издания утверждает, что переговоры в Белом доме были сложными, а другой заявил, что встреча прошла плохо. По данным СМИ, Трамп сделал несколько жестких заявлений и проявил твердость во время разговора. Лидер США надеется урегулировать украинский конфликт без передачи Киеву ракет Tomahawk.