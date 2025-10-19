Во всех 50 американских штатах, а также в Канаде, Мексике и европейских странах прошли митинги против политики президента Дональда Трампа. По данным организаторов, в США в акциях участвовали почти 7 млн человек.

Акции проводятся на фоне продолжающегося с 1 октября шатдауна правительства США, в котором представители Демократической и Республиканской партии обвиняют друг друга. Участники демонстраций также выступают и против "авторитарного захвата власти" президентом и миграционной политики, в рамках которой, в частности, в крупные американские города вводилась Нацгвардия на фоне рейдов против нелегальных мигрантов.

Вышедшие на улицы участники акций держали в руках национальные флаги, плакаты с надписями "Нет королям", "Миллиардеры убивают США", "Избавьтесь от режима", "Демократия, а не монархия" и другими.

По данным организаторов, мероприятия в 2700 городах и населенных пунктах США посетили почти семь миллионов американцев. К примеру, митинги прошли в Вашингтоне, Бостоне, Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Питсбурге и других городах. "Это движение - не единичный протест. Это растущий хор американцев, которые не желают, чтобы ими правили. Трамп, может, и хочет корону, но в этой стране королей нет", - отметили в руководстве движения.

Протесты против политики Трампа прошли в Европе

Судя по карте на сайте организаторов, протесты в Европе были запланированы в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Исландии, Ирландии, Швеции, Италии и Нидерландах. В основном их посещали живущие за границей граждане США, указывает Euronews.

Реакция Трампа

Президент США в день протестов отправился во Флориду играть в гольф. Он высказался о протестах в интервью телеканалу Fox 17 октября. На вопрос о том, связаны ли демонстрации с продолжающимся шатдауном, Трамп ответил: "Некоторые говорят, что хотят продлить все (шатдаун - Ред.) именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король".

Американский лидер также назвал шатдаун "ошибкой демократов". "Я думаю, они могли бы просто оставаться в стороне всегда, честно говоря. Сейчас мы сокращаем программы демократов, которые нам не нужны, потому что <...> они допустили одну ошибку. Они не осознавали, что это дает мне право сокращать программы, которых республиканцы никогда не хотели", - сказал Трамп.

Предыдущие протесты No Kings прошли в июне

Акции No Kings уже проходили в США 14 июня - в день рождения Трампа. Демонстрации состоялись, в частности, в Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне и Лос-Анджелесе. Организаторы заявляют, что в них участвовали почти 5 млн американцев.

Тогда в штате Миннесота протестные акции отменили после того, как 14 июня там был застрелен один влиятельный политик от Демократической партии и ранен другой. Подозреваемый оказался 57-летним местным жителем. В его автомобиле были найдены листы с рукописными надписями "No Kings", рассказала местная полиция в Х.

Тогда одновременно с протестами в Вашингтоне прошел крупный военный парад в честь 250-летия американской армии. За ним наблюдал в том числе и сам Трамп, пришедший на мероприятие со своей супругой Меланией.