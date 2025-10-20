Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина уступила всю Донецкую область в качестве условия прекращения войны. При этом, как пишут аналитики Института изучения войны, такая уступка создаст условия для того, чтобы Россия возобновила свою агрессию против Украины с более выгодных позиций в удобное ей время.

"ISW постоянно оценивает, что уступка оставшейся части Донецкой области непропорционально выгодна России", - отмечают аналитики.

Так, они объясняют, что Донецкая область имеет стратегически важное значение для обороны и оборонно-промышленной базы Украины. При этом в настоящее время у российских войск нет доступных средств для быстрого охвата или проникновения в пояс крепостей - главную линию обороны Украины в этом регионе, захват которого, вероятно, займет несколько лет при их нынешних темпах продвижения.

Как отмечают аналитики, уступка Донецкой области позволит российским войскам избежать долгой и кровопролитной борьбы и продолжить боевые действия в глубоких тыловых районах Украины с новых позиций. Это также предоставит россиянам выгодные позиции для нанесения ударов по восточным районам Днепропетровской и Запорожской областей или югу Харьковской области, которые значительно менее укреплены, чем пояс крепостей. Также это создаст более выгодные условия для продолжающегося российского наступления через реку Оскил на востоке Харьковской области к Изюму.

"У России появится возможность выбора между несколькими взаимодополняющими наступательными операциями в случае уступки Украиной Донецкой области России, особенно если нет гарантий, что Россия не возобновит наступательные операции на Украине", - подытоживают в ISW.