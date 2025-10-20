Президент США опроверг сообщение FT о том, что он призывал Зеленского отдать России весь Донбасс. Вместо этого украинский регион нужно "разделить" по нынешней линии фронта, чтобы закончить войну, сказал Трамп.

Украинский регион Донбасс должен быть "разделен", чтобы закончить войну, при этом бо́льшая его часть останется под контролем России. С таким заявлением по поводу завершения российско-украинской войны выступил президент США Дональд Трамп в воскресенье, 19 октября.

"Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

"Позже они смогут о чем-то договориться между собой. Но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта - разойтись по домам, прекратить боевые действия, прекратить убивать людей", - сказал глава Белого дома.

Трамп не призывал Зеленского отказываться от всего Донбасса

При этом Трамп опроверг информацию из статьи The Financial Times, опубликованную ранее 19 октября. В ней утверждалось, что американский президент во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призывал его отдать России весь Донбасс, добавляя, что в противном случае президент РФ Владимир Путин "уничтожит" Украину.

Трамп: Индия продолжит платить тарифы, если не уменьшит закупки нефти у РФ

Во время общения с журналистами Трамп также высказался об Индии, напомнив, что премьер-министр этой страны Нарендра Моди пообещал ему ограничить закупки российской нефти. Если этого не произойдет, то Нью-Дели будет продолжать платить "огромные тарифы", добавил президент США.