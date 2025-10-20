Baltijas balss logotype
Трамп не исключил гарантий безопасности и Украине, и РФ - Reuters 0 202

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Трамп не исключил гарантий безопасности и Украине, и РФ - Reuters
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорил о гарантиях безопасности не только для Киева, но и для Москвы.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что такой разговор вызвал недоумение у украинской делегации. После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на линии фронта. По словам источника, такое предложение американский лидер выдвинул после того, как президент Украины заявил, что не пойдет на территориальные уступки Москве добровольно.

"Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, где они находятся, на линии фронта. Остальное очень сложно обсуждать, если говорить: "Вы берете это, мы берем то", - говорил он после встречи.

При этом Трамп отказался согласовывать передачу Украине крылатых дальнобойных ракет Tomahawk и подталкивал президента Украины пойти на уступки в пользу РФ. Источники отметили, что это разочаровало Киев.

Отступления с Донбасса не будет, и позиция Украины в этом вопросе остается неизменной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами.

Он отметил, что Москва настаивает на выходе Украины из Донецкой и Луганской областей, но такое требование является неприемлемым.

"Россияне ссылаются на свой так называемый референдум, проведенный уже после оккупации. Это незаконно и не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Зеленский.

Он также отверг аргументы о внесении Донбасса в Конституцию РФ.

"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - подчеркнул президент.

Он добавил, что вопрос территорий, в частности Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, остается неопределенным.

"Россияне, вероятно, имеют в виду, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине", - пояснил президент.

Читайте нас также:
#дональд трамп #зеленский #мирные переговоры #война в украине
Оставить комментарий

