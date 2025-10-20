На выборах в собрания местных самоуправлений больше всего голосов среди партий в общем зачете по стране набрала Центристская партия.

Центристская партия получила 21,1 процента от общего числа голосов, за ней следует партия Isamaa с 18,6 процента, Партия реформ с 10 процентами и Социал-демократическая партия с 9,9 процента.

За Консервативную народную партию Эстонии проголосовали 8,2 процента избирателей, за партию «Правые» — 4,7 процента, а за Eesti 200 — 1,7 процента.

По словам мэра Таллинна, социал-демократа Евгения Осиновского, после выборов соцдемы работают над тем, чтобы сформировать в столице новую правящую коалицию без участия Центристской партии, пишет Postimees.

По его словам, теоретически возможно, что прошедшие в горсобрание Партия реформ, Isamaa или Parempoolsed захотят помочь Центристской партии прийти к власти, однако социал-демократы нацелены на продолжение в Таллинне политики, проводившейся последние полтора года.

Он добавил, что кандидат в мэры от Партии реформ Марис Лаури подтвердила аналогичное стремление своей партии, поэтому он настроен оптимистично. Осиновский также отметил, что хотел бы продолжить работу на посту мэра Таллинна в коалиции, которая приступит к работе после выборов.

Осиновский исключил возможность вхождения социал-демократов в коалицию с Центристской партией. «Социал-демократы пообещали, что мы не поддержим избрание Михаила Кылварта мэром, и мы сдержим свое слово», – сказал Осиновский.

На выборах в Таллиннское городское собрание прошли Центристская партия, социал-демократы, Isamaa, Партия реформ и Parempoolsed. Входившие ранее в горсобрание EKRE и Eesti 200 не преодолели избирательный порог и в новый состав не прошли.