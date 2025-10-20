Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия 0 527

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BNS
Изображение к статье: В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия
ФОТО: pixabay

На выборах в собрания местных самоуправлений больше всего голосов среди партий в общем зачете по стране набрала Центристская партия.

Центристская партия получила 21,1 процента от общего числа голосов, за ней следует партия Isamaa с 18,6 процента, Партия реформ с 10 процентами и Социал-демократическая партия с 9,9 процента.

За Консервативную народную партию Эстонии проголосовали 8,2 процента избирателей, за партию «Правые» — 4,7 процента, а за Eesti 200 — 1,7 процента.

По словам мэра Таллинна, социал-демократа Евгения Осиновского, после выборов соцдемы работают над тем, чтобы сформировать в столице новую правящую коалицию без участия Центристской партии, пишет Postimees.

По его словам, теоретически возможно, что прошедшие в горсобрание Партия реформ, Isamaa или Parempoolsed захотят помочь Центристской партии прийти к власти, однако социал-демократы нацелены на продолжение в Таллинне политики, проводившейся последние полтора года.

Он добавил, что кандидат в мэры от Партии реформ Марис Лаури подтвердила аналогичное стремление своей партии, поэтому он настроен оптимистично. Осиновский также отметил, что хотел бы продолжить работу на посту мэра Таллинна в коалиции, которая приступит к работе после выборов.

Осиновский исключил возможность вхождения социал-демократов в коалицию с Центристской партией. «Социал-демократы пообещали, что мы не поддержим избрание Михаила Кылварта мэром, и мы сдержим свое слово», – сказал Осиновский.

На выборах в Таллиннское городское собрание прошли Центристская партия, социал-демократы, Isamaa, Партия реформ и Parempoolsed. Входившие ранее в горсобрание EKRE и Eesti 200 не преодолели избирательный порог и в новый состав не прошли.

Читайте нас также:
#выборы #эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США пообещали догнать Россию в одной технологии
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб
Изображение к статье: Компьютерная графика здания 432 Park Avenue: 432parkavenue.com
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира»
Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира» 459
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 906
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 977
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk 821

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 648
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 5
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 78
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
2
В Латвию едут король и королева 2 206
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 127
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 123
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 648
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 5
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 78

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео