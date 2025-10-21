Baltijas balss logotype
Лондонская полиция больше не будет расследовать «инциденты ненасильственной ненависти»

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лондонская полиция больше не будет расследовать «инциденты ненасильственной ненависти»
ФОТО: Unsplash

Лондонская полиция, подвергшаяся критике за задержание автора комедийных сценариев за его посты в социальных сетях с критикой трансгендеров, в понедельник заявила, что больше не будет расследовать так называемые «инциденты ненасильственной ненависти», пишет LETA со ссылкой на AFP.

Комиссар Лондонской столичной полиции Марк Роули призвал к более чёткому подходу к оскорбительным записям в соцсетях после того, как в сентябре ирландский писатель Грэм Линехан был задержан после прилёта в аэропорт Хитроу из-за трёх сообщений в платформе X.

Инспекция, осуществляющая надзор за британской полицией, ранее рекомендовала властям прекратить регистрацию и расследование таких инцидентов ненависти, которые не являются уголовными преступлениями.

«Роули ясно дал понять, что не считает, что полицейские должны поддерживать порядок в токсичных дебатах культурных войн, поскольку нынешние законы и нормы о разжигании ненависти в интернете ставят их в невозможное положение», – говорится в заявлении полиции Лондона.

«В результате столичная полиция больше не будет расследовать инциденты ненасильственной ненависти», – сообщил пресс-секретарь полиции. Он добавил, что это решение даст «более чёткие указания для полицейских» и позволит сосредоточиться на уголовных расследованиях.

В то же время в заявлении подчёркивается, что такие инциденты всё же будут регистрироваться, и полицейские продолжат расследовать и задерживать тех, кто совершает преступления на почве ненависти.

Также в понедельник прокуратура заявила, что не будет предпринимать «дальнейших действий» против 57-летнего Линехана в связи с его задержанием. Писатель был обвинён в разжигании ненависти с помощью своих сообщений в соцсетях.

«Если мужчина, идентифицирующий себя как трансгендер, находится в пространстве, предназначенном исключительно для женщин, он совершает насильственное, оскорбительное действие», – говорилось в одном из его постов. «Устройте скандал, зовите охрану, а если ничего не помогает – ударьте его по яйцам», – продолжил Линехан в том же сообщении.

После заявления прокуратуры о прекращении дела Линехан заявил, что намерен «привлечь полицию к ответственности» за «попытку заставить замолчать и подавить критиков гендерной идеологии».

Задержание писателя осудили политик-брекситер Найджел Фараж и автор «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг. В дебаты включился и миллиардер, владелец платформы X Илон Маск, назвавший Великобританию «полицейским государством».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также признал, что полиция должна сосредоточиться на «самых серьёзных вопросах». Роули добавил, что впредь полиция будет расследовать только те публикации в соцсетях, в которых «присутствует явный риск вреда или беспорядков».

#великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
