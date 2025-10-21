Президент США Дональд Трамп назвал победу Украину в войне с РФ теоретически возможной, но маловероятной. Месяцем ранее он заявлял, что Украина при поддержке ЕС сможет вернуть все свои территории, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией, вместе с тем отметив, что теоретически это возможно. Трамп сделал это заявление во время совместного выступления с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 20 октября.

"Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что они победят, но теоретически могут. Я никогда не говорил, что они победят - я говорил, что они могут победить. Все может случиться", - цитирует Трампа телеканал CNN.

Менее месяца назад глава Белого дома утверждал, что Украина при поддержке Евросоюза "способна бороться и вернуть" всю свою территорию в прежних границах. "С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно, - указывал американский лидер.

Призыв Трампа "разделить" Донбасс

19 октября президент США заявил, что для завершения российско-украинской войны регион Донбасс должен быть "разделен", при этом бо́льшая его часть останется под контролем России. "Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией", - сказал Трамп, добавив, что РФ и Украины смогут договориться "о чем-то позже".

В тот же день Трамп также опроверг информацию из статьи The Financial Times - в ней утверждалось, что президент США призывал украинского лидера Владимира Зеленского отдать России весь Донбасс, в который входят части трех областей Украины - Донецкой, Луганской и Днепропетровской.

DW