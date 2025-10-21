Baltijas balss logotype
Не думаю, что Украина победит в войне - Трамп

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Не думаю, что Украина победит в войне - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп назвал победу Украину в войне с РФ теоретически возможной, но маловероятной. Месяцем ранее он заявлял, что Украина при поддержке ЕС сможет вернуть все свои территории, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией, вместе с тем отметив, что теоретически это возможно. Трамп сделал это заявление во время совместного выступления с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 20 октября.

"Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что они победят, но теоретически могут. Я никогда не говорил, что они победят - я говорил, что они могут победить. Все может случиться", - цитирует Трампа телеканал CNN.

Менее месяца назад глава Белого дома утверждал, что Украина при поддержке Евросоюза "способна бороться и вернуть" всю свою территорию в прежних границах. "С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно, - указывал американский лидер.

Призыв Трампа "разделить" Донбасс

19 октября президент США заявил, что для завершения российско-украинской войны регион Донбасс должен быть "разделен", при этом бо́льшая его часть останется под контролем России. "Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией", - сказал Трамп, добавив, что РФ и Украины смогут договориться "о чем-то позже".

В тот же день Трамп также опроверг информацию из статьи The Financial Times - в ней утверждалось, что президент США призывал украинского лидера Владимира Зеленского отдать России весь Донбасс, в который входят части трех областей Украины - Донецкой, Луганской и Днепропетровской.

DW

#война рф и украины #дональд трамп
Редакция BB.LV
(5)
  • П
    Процион
    21-го октября

    Надоел уже Трамп. Что в голову взбредёт, то и вещает. Каждый раз что-то иное, не успеваешь к старому привыкнуть, а он уже поменял всё наоборот. Давайте опять про Пугачёву, или про гороскопы. Поэтессу Лангу совсем забыли, она же без внимания заплесневеет и мхом покроется. Исторических высказываний РинкевичСа давно не слышно. В общем, Редакция BB.LV, у вас дел невпроворот, действуйте, читатель ждёт! Все остальные источники информации NEPLP заблокировал, потому в Латвии только вас и читают, деваться некуда. :)

    4
    1
  • Е
    Ехидный
    21-го октября

    кабзда Трампу внесут в список "Миротвррец" !!!

    3
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го октября

    Доня, ты уж думай что говоришь! Не то за тобой точно нацкадры из величайшей страны мира приедут! И поедешь по этапу...

    11
    2
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    21-го октября

    И сказал Господь: за грехи ваши буду посылать вам лживых правителей.

    16
    3
  • З
    Злой
    21-го октября

    Ясгб уже дело открыло, выехали за ним?

    9
    3
