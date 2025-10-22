Baltijas balss logotype
Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается 0 221

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается
ФОТО: Instagram

Премьер-министр Венгрии заявил, что встреча в Будапеште по-прежнему находится в стадии подготовки. Он отметил, что, подготовка идет несмотря на паузу, вызванную отказом Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште продолжается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 22 октября. Накануне стало известно, что запланированный саммит был отложен после того, как отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине омрачил усилия по организации мирных переговоров.

Саммит отложен, но не отменен

"Министр иностранных дел Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан в Facebook.

Ранее Трамп объявил, что он и Путин планируют вскоре встретиться в Венгрии, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине. Во вторник американский президент сказал, что не хочет "проводить встречу впустую", однако намекнул на возможные дальнейшие шаги, заявив: "В ближайшие два дня мы вас проинформируем".

Кремль: Саммит требует подготовки

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявил, что и Путин, и Трамп привыкли работать с высокой результативностью, но встреча требует подготовки. "Никто не хочет терять время впустую: ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки", - подчеркнул Песков.

Виктор Орбан, который отстает в опросах в преддверии парламентских выборов 2026 года, остается давним союзником Трампа. При этом он продолжает поддерживать теплые отношения с Москвой, что усилило его статус "изгоя" в Брюсселе после многолетних конфликтов с Евросоюзом, обвиняющим Будапешт в откате от демократических стандартов.

Читайте нас также:
#путин #дональд трамп #орбан
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

