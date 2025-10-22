Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято 1 476

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято
ФОТО: пресс-фото

На вопрос о решении отложить планы по саммиту с главой Кремля в Будапеште президент США Дональд Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Он добавил, что ситуация прояснится в течение двух следующих дней, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп пояснил причину, по которой его запланированный саммит в Венгрии с президентом России Владимиром Путиным был отложен. "Я не хочу бесполезной встречи, - ответил Трамп на вопрос журналиста во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в ночь на среду, 22 октября по европейскому времени. "Я не хочу тратить время зря, так что посмотрим, что будет", - добавил он.

По словам американского президента, решение о встрече с главой Кремля будет принято в течение двух следующих дней.

16 октября после телефонных переговоров с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе (20-26 октября) состоятся переговоры делегаций РФ и США, последнюю возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Президент США анонсировал, что после этого он лично встретится с президентом России в столице Венгрии.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Как сообщили несколькими часами ранее ряд журналистов и СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома, встреча президентов США и РФ в Будапеште не состоится в ближайшее время, власти США отменили подготовку к ней.

В частности, корреспондент американского телеканала NBC Гаррет Хааке написал в соцсети Х, что "подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена". Его анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп считает недостаточной готовность сторон к переговорам.

Позже агентства Reuters и AFP также сообщили со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, что сейчас нет планов провести встречу Трампа и Путина "в ближайшее время". Их источник добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров также не планируют личную встречу.

Требования о сдаче Донбасса

17 октября в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Позже Трамп заявил, что настаивает на заморозке конфликта по текущей линии фронта.

21 октября агентство AFP сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что Трамп все же оказывал давление на Зеленского, чтобы тот отказался от всего Донбасса. Собеседник агентства охарактеризовал недавние переговоры глав государств в Белом доме как "напряженные".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день сообщил российским журналистам, что позиция России по Украине не изменилась после переговоров Путина и Трампа на Аляске. Ранее газета Financial Times со ссылкой на восемь западных и украинских источников сообщала, что Путин отверг предложение США смягчить санкции против Москвы в обмен на прекращение огня в развязанной им войне, потребовав передать России еще не захваченные ею восточные территории Украины.

DW

Читайте нас также:
#путин #война рф и украины #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Лавров заявил, что никаких еще переговоров не начиналось, посему приостановить ничего невозможно.

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Изображение к статье: На Западную Европу надвигается «метеобомба»
Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Изображение к статье: Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками
Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: Минобороны РФ направит резервистов на защиту НПЗ от дронов
Изображение к статье: В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов
В Испании арестована банда, похитившая более 1000 стульев из ресторанов 1 160
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит 1 461
Изображение к статье: В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов
В Германии назвали профессии, где больше всего мигрантов 349
Изображение к статье: Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии
Прокуратура Парижа оценила украденные из Лувра реликвии 1 297

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 130
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео