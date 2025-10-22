На вопрос о решении отложить планы по саммиту с главой Кремля в Будапеште президент США Дональд Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Он добавил, что ситуация прояснится в течение двух следующих дней, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп пояснил причину, по которой его запланированный саммит в Венгрии с президентом России Владимиром Путиным был отложен. "Я не хочу бесполезной встречи, - ответил Трамп на вопрос журналиста во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в ночь на среду, 22 октября по европейскому времени. "Я не хочу тратить время зря, так что посмотрим, что будет", - добавил он.

По словам американского президента, решение о встрече с главой Кремля будет принято в течение двух следующих дней.

16 октября после телефонных переговоров с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе (20-26 октября) состоятся переговоры делегаций РФ и США, последнюю возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Президент США анонсировал, что после этого он лично встретится с президентом России в столице Венгрии.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Как сообщили несколькими часами ранее ряд журналистов и СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома, встреча президентов США и РФ в Будапеште не состоится в ближайшее время, власти США отменили подготовку к ней.

В частности, корреспондент американского телеканала NBC Гаррет Хааке написал в соцсети Х, что "подготовка саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена". Его анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп считает недостаточной готовность сторон к переговорам.

Позже агентства Reuters и AFP также сообщили со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, что сейчас нет планов провести встречу Трампа и Путина "в ближайшее время". Их источник добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров также не планируют личную встречу.

Требования о сдаче Донбасса

17 октября в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Позже Трамп заявил, что настаивает на заморозке конфликта по текущей линии фронта.

21 октября агентство AFP сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что Трамп все же оказывал давление на Зеленского, чтобы тот отказался от всего Донбасса. Собеседник агентства охарактеризовал недавние переговоры глав государств в Белом доме как "напряженные".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день сообщил российским журналистам, что позиция России по Украине не изменилась после переговоров Путина и Трампа на Аляске. Ранее газета Financial Times со ссылкой на восемь западных и украинских источников сообщала, что Путин отверг предложение США смягчить санкции против Москвы в обмен на прекращение огня в развязанной им войне, потребовав передать России еще не захваченные ею восточные территории Украины.

