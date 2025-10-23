Baltijas balss logotype
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен 0 81

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
ФОТО: пресс-фото

Владимир Путин считает, что Дональд Трамп не отменил, а перенес их встречу в Будапеште. Саммит РФ и США нужно тщательнее подготовить, для этого должны встретиться Марко Рубио и Сергей Лавров, заявил президент России.

Владимир Путин интерпретирует слова Дональда Трампа об их встрече в Будапеште как перенос, а не отмену саммита. С таким заявлением президент РФ выступил в Москве в четверг, 23 октября, сообщается на сайте Кремля.

Путин: Не отмена, а перенос саммита

"Я знаком с этим заявлением. Президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога и сейчас это поддерживаем", - отметил Путин.

"И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", - добавил президент РФ. Он напомнил, что саммит в Будапеште предложили США, а перед ним, согласно двусторонней договоренности, должны встретиться госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Сергей Лавров.

Путин: Санкции нанесли ущерб отношениям РФ и США

О новых американских санкциях против РФ Путин признал, что "они для нас носят серьезный характер и будут иметь определенные последствия". В то же время он уверен, что эти санкции "существенно все-таки не скажутся" на "экономическом самочувствии" России. "Это попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением", - продолжил российский лидер.

По словам Путина, новые ограничения "не укрепляют российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". "Такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", - резюмировал президент РФ.

