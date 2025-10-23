Baltijas balss logotype
США атаковали подозреваемый «наркотраулер» у побережья Колумбии: еще три человека убиты

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Euronews
Изображение к статье: США атаковали подозреваемый «наркотраулер» у побережья Колумбии: еще три человека убиты

Число погибших в результате восьми нападений на южноамериканские суда, которые администрация Трампа, не предъявляя доказательств, называет наркокатерами, достигло 34 человек:.

Американские военные совершили восьмую атаку на подозреваемое судно с наркотиками у берегов Южной Америки, убив еще двух человек. Об этом сообщил сообщил в среду министр обороны США Пит Хегсет.

Нападение, произошедшее во вторник вечером, было совершено в восточной части Тихого океана. Хотя точное место нападения неизвестно, New York Times сообщает, что судно отплыло с территории Колумбии.

Семь предыдущих нападений были направлены на суда в венесуэльском Карибском бассейне, на другом конце Андского континента. Но сегодняшняя атака показала, что операции такого рода, проводимые ВМС США, значительно расширили свой радиус действия. Число погибших во всех нападениях возросло до 34 человек.

Дипломатическая эскалация США против Колумбии усиливается

В заявлении, опубликованном в воскресенье, министерство иностранных дел Колумбии отвергло "прямую угрозу" Дональда Трампа, в которой он обвинил президента Густаво Петро в том, что тот якобы является "лидером наркотрафика". В сентябре этого года Белый дом перестал рассматривать колумбийское государство как союзника в борьбе с наркотиками и , соответственно, приостановил финансовую помощь на эти цели.

В то же воскресенье лодка, которую Белый дом связывал с колумбийской партизанской группировкой ELN, была уничтожена в ходе военной операции, в результате которой погибли еще 3 человека. Густаво Петро тогда осудил эту акцию как нарушение суверенитета Колумбии и обвинил Вашингтон в убийстве мирных жителей.

Администрация Трампа избегает судебного преследования кого-либо из выживших членов предполагаемой лодки наркоторговцев. Двое из них вернулись в свои родные страны - Эквадор и Колумбию. Более того, государственные служащие в первой стране, которой управляет консерватор Даниэль Нобоа, освободили своего согражданина в отсутствие доказательств его предполагаемой деятельности.

#дональд трамп #колумбия #наркотики
