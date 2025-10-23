В ходе брифинга в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп подтвердил, что он отменил ранее планируемую встречу с Путиным. "Мне это просто показалось неправильным", - пояснил глава Белого дома свое решение, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", - сказал журналистам Трамп в ходе брифинга в Белом доме в ночь на четверг, 23 октября, по европейскому времени.

На вопрос о том, считает ли он, как и прежде, что российский президент хочет положить конец развязанной им войне против Украины, Трамп ответил утвердительно, передает американский канал CNN. "Я думаю, они хотят мира, я думаю, они оба (президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. - Ред.) хотят мира", - пояснил Трамп, добавив, что "пора" закончить эту войну, которая "если бы он был президентом, никогда бы не началась".

Между тем, Трамп признал свое разочарование медленными темпами переговоров с Россией о прекращении войны. "Что ж, если говорить честно, единственное, что я могу сказать: каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром (Путиным. - Ред.), у меня бывают хорошие разговоры, но потом они ни к чему не приводят", - вновь констатировал Дональд Трамп.

Еще сутки назад Трамп не исключал встречу с Путиным

Накануне в том же Овальном кабинете президент США заявлял, что решение о встрече с главой Кремля будет принято в течение двух следующих дней. "Я не хочу бесполезной встречи, - ответил тогда Трамп на вопрос журналиста. - Я не хочу тратить время зря, так что посмотрим, что будет".

16 октября после телефонных переговоров с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе (20-26 октября) состоятся переговоры делегаций РФ и США, последнюю возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Президент США анонсировал, что после этого он лично встретится с президентом России в столице Венгрии. Вместе с тем он поставил на паузу принятие решения о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, а в ночь на 23 октября заявил, что на обучение по их применению якобы требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют такое обучение.

В то же время Минфин США ввел дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних предприятий в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению войны в Украине.

Требования о сдаче Донбасса России

17 октября в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Спустя несколько дней после нее агентство AFP сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот отказался от всего Донбасса. Собеседник агентства охарактеризовал недавние переговоры глав государств в Белом доме как "напряженные". Позже Трамп заявил, что настаивает на заморозке конфликта по текущей линии фронта.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров 21 октября сообщил российским журналистам, что позиция России по Украине не изменилась после переговоров Путина и Трампа в августе. Встреча между Лавровым и Рубио также отменена, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на восемь западных и украинских источников сообщала, что Путин во время встречи на Аляске отверг предложение США смягчить санкции против Москвы в обмен на прекращение огня в развязанной им войне, потребовав передать России еще не захваченные ею восточные территории Украины.

DW