Раскрыта обида Трампа на Путина

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта обида Трампа на Путина
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Британский политик Фарадж заявил, что Путин выставил Трампа дураком.

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выставил его дураком. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.

«15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком», — отметил британский политик.

Фарадж добавил, что изначально надеялся на скорейшее урегулирование украинского конфликта благодаря усилиям Трампа. «Очевидно, этого не произойдет», — резюмировал он.

#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Как то про подметки, я с вами не согласен. Не говоря уже про Путина, Зеленский еще тот юморист, если умудряется столько лет, этих чванливых идиотов на бабки разводить. Методы его не нравятся, а парень с юморком.

    8
    1
  • 24-го октября

    трамп сам себя очень отлично показывает не совсем умным человеком, и ни один ни второй Владимир ему в подмётки не годятся

    10
    1

