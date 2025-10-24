Baltijas balss logotype
В КНДР строят мемориал погибшим на войне с Украиной солдатам 1 202

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В КНДР строят мемориал погибшим на войне с Украиной солдатам

Ким Чен Ын заложил в Пхеньяне мемориальный комплекс в честь северокорейских военных, погибших в боях на стороне России. Лидер КНДР назвал это "историческим пиком" отношений с Москвой.

В КНДР состоялась церемония закладки мемориала северокорейским солдатам, погибшим в войне России против Украины, сообщило в пятницу, 24 октября, государственное агентство ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал мероприятие в Пхеньяне "историческим пиком" отношений с Россией и подчеркнул, что "Пхеньян всегда будет с Москвой". По его словам, "музей боевых подвигов" станет "священным местом, посвященным бессмертию истинных патриотов".

Мемориал будет включать скульптуры северокорейских солдат, участвовавших в боевых действиях на территории России, а также фотографии и художественные работы, посвященные их подвигам.

Договор о взаимной обороне между РФ и КНДР

Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин заключили договор о взаимной обороне, который был ратифицирован КНДР в ноябре 2024 года. Соглашение обязывает обе стороны оказывать немедленную военную помощь "всеми необходимыми средствами" в случае агрессии против одной из них.

В апреле 2025 года Северная Корея официально признала, что направила своих солдат в Россию, хотя слухи об этом циркулировали задолго до того. По данным Украины, в зону конфликта было отправлено свыше 14 тысяч северокорейских военнослужащих, включая инженеров и рабочих.

Потери северокорейских военных в Курской области

По оценке южнокорейской разведки, озвученной в сентябре, в Курской области РФ, граничащей с Украиной, погибли не менее 2 тысяч северокорейских солдат. Это значительно больше, чем в апреле, когда сообщалось о примерно 600 погибших. Число раненых оценивается как существенно более высокое.

В церемонии закладки мемориала приняли участие посол России в КНДР и сотрудники российского посольства, отмечает ЦТАК.

#северная корея
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • С
    Сарказм
    24-го октября

    Каких-таких корейцев? Где-где погибших? Как же так, все отвтественные товарисчи из Кремля (не говоря уже про местную вату) еще год назад в падучей бились, доказывая, что никаких корейцев нет, это все поклеп, инсинуации и информационные диверсии врагов и русофобов. А как ржали над опубликованными интервью взятых в плен чучхеистов с поддельными россиянскими военниками в карманах и оценками южнокорейской разведки, прям животы надрывали. А теперь, получается, это все правда? Да как жеж так, мой мир перевернулся, кремлевцы тупо ...здели, глядя честными глазенками прямо в телекамеру? Да не может быть. А может они и не только там ...здят?

    0
    1

Видео