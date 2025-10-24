Ким Чен Ын заложил в Пхеньяне мемориальный комплекс в честь северокорейских военных, погибших в боях на стороне России. Лидер КНДР назвал это "историческим пиком" отношений с Москвой.

В КНДР состоялась церемония закладки мемориала северокорейским солдатам, погибшим в войне России против Украины, сообщило в пятницу, 24 октября, государственное агентство ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал мероприятие в Пхеньяне "историческим пиком" отношений с Россией и подчеркнул, что "Пхеньян всегда будет с Москвой". По его словам, "музей боевых подвигов" станет "священным местом, посвященным бессмертию истинных патриотов".

Мемориал будет включать скульптуры северокорейских солдат, участвовавших в боевых действиях на территории России, а также фотографии и художественные работы, посвященные их подвигам.

Договор о взаимной обороне между РФ и КНДР

Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин заключили договор о взаимной обороне, который был ратифицирован КНДР в ноябре 2024 года. Соглашение обязывает обе стороны оказывать немедленную военную помощь "всеми необходимыми средствами" в случае агрессии против одной из них.

В апреле 2025 года Северная Корея официально признала, что направила своих солдат в Россию, хотя слухи об этом циркулировали задолго до того. По данным Украины, в зону конфликта было отправлено свыше 14 тысяч северокорейских военнослужащих, включая инженеров и рабочих.

Потери северокорейских военных в Курской области

По оценке южнокорейской разведки, озвученной в сентябре, в Курской области РФ, граничащей с Украиной, погибли не менее 2 тысяч северокорейских солдат. Это значительно больше, чем в апреле, когда сообщалось о примерно 600 погибших. Число раненых оценивается как существенно более высокое.

В церемонии закладки мемориала приняли участие посол России в КНДР и сотрудники российского посольства, отмечает ЦТАК.