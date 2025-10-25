Немецкие СМИ утверждают, что Россия могла использовать обломки потерпевшего крушение парома "Эстония" как учебную площадку для подводных операций в Балтийском море. В Таллинне опровергли эти выводы, пишет DW.

Россия могла использовать обломки потерпевшего крушение парома "Эстония" в качестве учебной площадки для подводных операций в Балтийском море, а, возможно, и для установки оборудования для подводной разведки. Несколько стран НАТО располагают информацией, что несколько лет назад на обломках закрепили технические устройства, позволяющие осуществлять высокоточную навигацию подводных дронов и роботов, говорится в совместном расследовании немецких телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликованном в пятницу, 24 октября.

По версии СМИ, в западных кругах, занимающихся вопросами безопасности, считают, что российские военные проводили в этой зоне соответствующие учения. Россия также могла установить там датчики, с помощью которых регистрируются сигнатуры кораблей и подлодок НАТО, пишут WDR, NDR и SZ.

Паром "Эстония" затонул в сентябре 1994 года. Через год после крушения Швеция, Эстония и Финляндия подписали соглашение, запрещающее погружения к обломкам, чтобы не нарушать покой умерших. Судно было построено в 1979 году на верфи в ФРГ.

Подводную разведку проводит ГУГИ при Минобороны РФ

За подводную разведку такого рода в РФ отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. В задачи ГУГИ входят разведка на критически важных объектах инфраструктуры, таких как подводные кабели и трубопроводы европейских стран. Управление располагает флотом спецсудов, официально заявленных как исследовательские, и обширным оборудованием - небольшими подлодками, подводными роботами, а также мощными сонарами и сканерами для подводной разведки.

Речь идет, в частности, об океанографическом исследовательском судне Северного флота "Янтарь". ГУГИ, предположительно, использует гидрофоны для записи передвижений кораблей противников.

Часть техники закупалась через компанию на Кипре, пишут NDR, WDR и SZ. Речь шла о сделках на сумму около 50 млн долларов (43 млн евро). Некоторые образцы техники использовались для создания комплексной системы наблюдения в Арктике под названием "Гармония" - подводная сенсорная система установлена в Баренцевом море для защиты российского арсенала ядерного оружия.

Российские системы с датчиками, предположительно, задействованы и в Балтийском море. В начале 2024 года Литва сообщила, что на Куршской косе найден гидроакустический гидролокатор российского производства.

Власти Финляндии и Эстонии не подтвердили выводы журналистов

В Финляндии и Эстонии не подтвердили выводы WDR, NDR и SZ, касающиеся парома "Эстония". Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что совместно с союзниками внимательно следит за ситуацией в Балтийском море. Финская погранслужба сообщила, что по оперативным причинам не обнародует детали, касающиеся возможных мер наблюдения.

"Эстонские данные не подтверждают такие утверждения. Различные ведомства Эстонии вместе с союзниками внимательно следят за событиями в Балтийском море. Данный район Балтийского моря является одним из наиболее наблюдаемых", - отметил представитель Минобороны Эстонии в комментарии изданию Postimees.

Представитель Минобороны ФРГ заявил, что ведомство ведет мониторинг подводной деятельности, которая "может быть направлена против критически важной морской инфраструктуры или служить целям шпионажа". Подробности не приводятся, поскольку это "позволило бы сделать выводы о наших возможностях в области разведки, обнаружения и регистрации в подводной среде".

В НАТО публикацию СМИ не прокомментировали. Российская сторона на запрос изданий также не ответила.

DW