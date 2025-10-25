Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
ФОТО: Youtube

Немецкие СМИ утверждают, что Россия могла использовать обломки потерпевшего крушение парома "Эстония" как учебную площадку для подводных операций в Балтийском море. В Таллинне опровергли эти выводы, пишет DW.

Россия могла использовать обломки потерпевшего крушение парома "Эстония" в качестве учебной площадки для подводных операций в Балтийском море, а, возможно, и для установки оборудования для подводной разведки. Несколько стран НАТО располагают информацией, что несколько лет назад на обломках закрепили технические устройства, позволяющие осуществлять высокоточную навигацию подводных дронов и роботов, говорится в совместном расследовании немецких телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликованном в пятницу, 24 октября.

По версии СМИ, в западных кругах, занимающихся вопросами безопасности, считают, что российские военные проводили в этой зоне соответствующие учения. Россия также могла установить там датчики, с помощью которых регистрируются сигнатуры кораблей и подлодок НАТО, пишут WDR, NDR и SZ.

Паром "Эстония" затонул в сентябре 1994 года. Через год после крушения Швеция, Эстония и Финляндия подписали соглашение, запрещающее погружения к обломкам, чтобы не нарушать покой умерших. Судно было построено в 1979 году на верфи в ФРГ.

Подводную разведку проводит ГУГИ при Минобороны РФ

За подводную разведку такого рода в РФ отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. В задачи ГУГИ входят разведка на критически важных объектах инфраструктуры, таких как подводные кабели и трубопроводы европейских стран. Управление располагает флотом спецсудов, официально заявленных как исследовательские, и обширным оборудованием - небольшими подлодками, подводными роботами, а также мощными сонарами и сканерами для подводной разведки.

Речь идет, в частности, об океанографическом исследовательском судне Северного флота "Янтарь". ГУГИ, предположительно, использует гидрофоны для записи передвижений кораблей противников.

Часть техники закупалась через компанию на Кипре, пишут NDR, WDR и SZ. Речь шла о сделках на сумму около 50 млн долларов (43 млн евро). Некоторые образцы техники использовались для создания комплексной системы наблюдения в Арктике под названием "Гармония" - подводная сенсорная система установлена в Баренцевом море для защиты российского арсенала ядерного оружия.

Российские системы с датчиками, предположительно, задействованы и в Балтийском море. В начале 2024 года Литва сообщила, что на Куршской косе найден гидроакустический гидролокатор российского производства.

Власти Финляндии и Эстонии не подтвердили выводы журналистов

В Финляндии и Эстонии не подтвердили выводы WDR, NDR и SZ, касающиеся парома "Эстония". Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что совместно с союзниками внимательно следит за ситуацией в Балтийском море. Финская погранслужба сообщила, что по оперативным причинам не обнародует детали, касающиеся возможных мер наблюдения.

"Эстонские данные не подтверждают такие утверждения. Различные ведомства Эстонии вместе с союзниками внимательно следят за событиями в Балтийском море. Данный район Балтийского моря является одним из наиболее наблюдаемых", - отметил представитель Минобороны Эстонии в комментарии изданию Postimees.

Представитель Минобороны ФРГ заявил, что ведомство ведет мониторинг подводной деятельности, которая "может быть направлена против критически важной морской инфраструктуры или служить целям шпионажа". Подробности не приводятся, поскольку это "позволило бы сделать выводы о наших возможностях в области разведки, обнаружения и регистрации в подводной среде".

В НАТО публикацию СМИ не прокомментировали. Российская сторона на запрос изданий также не ответила.

DW

Читайте нас также:
#эстония #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    25-го октября

    Евроидиоты реально уже головой поехали...

    6
    1
  • NB
    Nose Bose
    25-го октября

    wow wow wow они могли узнать, что виновата аппарель, ужос на :)

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 168
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128
Изображение к статье: Боевики перешли к террору против самих арабов. Иконка видео
Washington Post: в секторе Газа полно недовольных ХАМАС 117

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 295
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 602
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 295
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео