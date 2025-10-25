Baltijas balss logotype
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на предстоящих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином будут обсуждены пути прекращения войны в Украине, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолёта по пути в Азию, где хозяин Белого дома планирует провести пять дней. Он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею, а также примет участие во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая начнётся в воскресенье в Куала-Лумпуре.

Трампа спросили, надеется ли он на помощь Китая в урегулировании войны между Россией и Украиной.

"Мы хотели бы, чтобы Китай помог нам с Россией, – ответил президент США. – Мы ввели очень жёсткие санкции против России. Я считаю, что эти санкции будут иметь серьёзную силу. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог".

Китай утверждает, что занимает нейтральную позицию в вопросе войны России против Украины, не присоединился к западным санкциям против Москвы, продолжает поставлять ей товары двойного назначения и закупает значительные объёмы российской нефти.

На недавнем саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Киева и поражении Москвы.

Журналисты также поинтересовались у Трампа, не опасается ли он, что введённые им санкции против России приведут к эскалации со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Я так не думаю. Хочу сказать, что он заявил, будто санкции не окажут большого влияния. Это то, что он сказал. Я не думаю, что он прав. Посмотрим, что произойдёт. Я думаю, что он тоже хочет положить этому конец", – ответил президент США.

На этой неделе Трамп ввёл санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Комментируя это решение, Путин заявил, что это серьёзный шаг, наносящий ущерб отношениям между США и Россией, однако он не окажет значительного влияния на российскую экономику.

#война рф и украины #дональд трамп
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Один известный украинский раввин сказал,что война закончится до 15 января 2026 года и это мнение многих таких же как он в США и в Европе. И про Китай он не упоминал...😛 Если война действительно закончится до этого числа,то все это был договорняк,ведь что Главный раввин Украины,что Главный раввин Украины из одной синагоги и большие друзья. Будем ждать....

    2
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    25-го октября

    Один известный украинский раввин сказал,что война закончится до 15 января 2026 года и это мнение многих таких же как он в США и в Европе. И про Китай он не упоминал...😛 Если война действительно закончится до этого числа,то все это был договорняк,ведь что Главный раввин Украины,что Главный раввин России из одной и той же синагоги из США

    2
    6
  • Е
    Ехидный
    25-го октября

    странный человек - то он Китай кроет последними словами , то надеется на его помощь !!!

    15
    1
