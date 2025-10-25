Лифт в доме попечения Piigaste Südamekodu в Пылвамаа, падение которого в начале февраля привело к переломам ног у двух сотрудников, упал из-за износа важных деталей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Падение платформенного подъемника стало возможным из-за значительного износа резьбы ведущей и контрольной втулок, что позволило платформе соскользнуть с винтового механизма», — сказал эксперт технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Рейно Бюркланд.

Эксперт пояснил, что в здании дома попечения установлен не традиционный тросовый лифт, а платформенный подъемник с винтовым механизмом. Если обычный лифт поднимается и опускается с помощью троса, на котором он подвешен, то винтовой лифт работает по другому принципу. Он оснащен электродвигателем, который приводит в движение втулку (гайку), вращающуюся вокруг длинного ходового винта. По сути, это работает так же, как гайка, которая вращается на болте.

«Гайка на ходовом винте обеспечивает самоторможение. Но если она изношена, самоторможение не работает, и платформа просто соскальзывает вниз по винту. Однако на винте не одна, а две гайки: ведущая и контрольная. Расстояние между ними показывает степень износа», — рассказал Бюркланд.

Резьба на обеих гайках была изношена, а третья система безопасности не была предусмотрена. Втулка лифта, то есть его приводная гайка, в доме попечения Piigaste износилась, из-за чего подъемник и рухнул.

3 февраля трое работников по уходу из Piigaste Südamekodu поднимались на лифте на верхний этаж, чтобы сменить постояльцам подгузники. Подъемник рухнул вместе с ними на несколько этажей вниз, в результате чего двое из них получили переломы ног.