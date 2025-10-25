Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей 0 708

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
ФОТО: Unsplash

Лифт в доме попечения Piigaste Südamekodu в Пылвамаа, падение которого в начале февраля привело к переломам ног у двух сотрудников, упал из-за износа важных деталей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Падение платформенного подъемника стало возможным из-за значительного износа резьбы ведущей и контрольной втулок, что позволило платформе соскользнуть с винтового механизма», — сказал эксперт технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Рейно Бюркланд.

Эксперт пояснил, что в здании дома попечения установлен не традиционный тросовый лифт, а платформенный подъемник с винтовым механизмом. Если обычный лифт поднимается и опускается с помощью троса, на котором он подвешен, то винтовой лифт работает по другому принципу. Он оснащен электродвигателем, который приводит в движение втулку (гайку), вращающуюся вокруг длинного ходового винта. По сути, это работает так же, как гайка, которая вращается на болте.

«Гайка на ходовом винте обеспечивает самоторможение. Но если она изношена, самоторможение не работает, и платформа просто соскальзывает вниз по винту. Однако на винте не одна, а две гайки: ведущая и контрольная. Расстояние между ними показывает степень износа», — рассказал Бюркланд.

Резьба на обеих гайках была изношена, а третья система безопасности не была предусмотрена. Втулка лифта, то есть его приводная гайка, в доме попечения Piigaste износилась, из-за чего подъемник и рухнул.

3 февраля трое работников по уходу из Piigaste Südamekodu поднимались на лифте на верхний этаж, чтобы сменить постояльцам подгузники. Подъемник рухнул вместе с ними на несколько этажей вниз, в результате чего двое из них получили переломы ног.

Читайте нас также:
#эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет 168
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 786
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео