Британские власти продолжают поиски просителя убежища, который в пятницу утром был по ошибке освобождён из тюрьмы, где отбывал наказание за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, пишет LETA со ссылкой на DPA.

38-летний гражданин Эфиопии Хадуш Гербершласие Кебату, проживавший в отеле Bell Hotel в городе Эппинг на юго-востоке Англии, в сентябре был приговорён к 12 месяцам тюремного заключения.

Министр юстиции Дэвид Ламми заявил в пятницу вечером, что Кебату находится «на свободе в Лондоне» после того, как сел на поезд на станции Челмсфорд. Его разыскивает лондонская столичная полиция.

Газета The Sun в пятницу сообщила, что Кебату должен был быть переведён в иммиграционный изолятор для последующей депортации, но из-за недоразумения его отпустили.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это освобождение «совершенно неприемлемым».

«Я возмущён тем, что это произошло, и проводится расследование. Полиция срочно работает над его поимкой, и моё правительство оказывает ей поддержку. Этот человек должен быть пойман и депортирован за свои преступления», — заявил премьер.

Ламми, который также является вице-премьером, сказал, что он «возмущён от имени общества» и уже начал расследование по этому делу.

Представитель оппозиции по внутренним делам Крис Филп назвал освобождение Кебату «ошеломляющей некомпетентностью» и призвал к проведению публичного расследования.

«Мы абсолютно точно нуждаемся в публичном расследовании того, как этот опасный нелегальный мигрант, совершивший сексуальное насилие над ребёнком, оказался на свободе. Мы также ждём срочных извинений от министра внутренних дел Шабаны Махмуд и министра юстиции Дэвида Ламми, которые допустили этот провал», — сказал Филп.

Кебату прибыл в Великобританию на небольшой лодке. В июле он приставал к двум подросткам, заявляя, что хочет «ребёнка от обеих», и пытался их поцеловать. Он положил руку на бёдра одной из девушек и гладил её волосы.

Суд установил, что он также приставал к женщине, пытаясь её поцеловать, положив руку на ногу и делая комплименты.

Мигрант был признан виновным по пяти пунктам обвинения после трёхдневного судебного процесса в судах Челмсфорда и Колчестера.

Во время вынесения приговора было указано, что он «твёрдо намерен» быть депортированным.

Министерство внутренних дел было готово перевезти его в центр содержания мигрантов перед запланированной депортацией из Великобритании.

Дело Кебату вызвало протесты и контрпротесты в Эппинге и у отелей, где размещены просители убежища.