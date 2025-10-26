Baltijas balss logotype
Две трети немцев чувствуют себя безопасно, но согласны с ужесточением иммиграции

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Облик немецких городов давно стал многорасовым.

Облик немецких городов давно стал многорасовым.

Против канцлера Мерца протестуют, главным образом, его политические противники.

Опрос телеканала ZDF показал, что 63% немцев согласились с позицией канцлера ФРГ Мерца об "облике городов" страны, ставшем хуже из-за нерешенных проблем в сфере миграции. Не согласились с его мнением 29% опрошенных.

На пресс-конференции во время визита в Потсдам канцлер заявил, что правительство исправляет допущенные ранее недостатки в миграционной политике. "Но, конечно, эта проблема в облике городов все еще существует, и именно поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас занимается организацией и проведением массовых депортаций", - сказал Мерц.

Высказывания канцлера Германии стали поводом для протестов. К примеру, акции, в которых, по оценкам организаторов, поучаствовали 7,5 тысячи человек, прошли в Берлине. В Гамбурге на улицы вышли около 2,6 тысячи человек, не разделяющих мнение политика. При этом организаторы, в числе которых Левая партия, ожидали собрать пять тысяч человек. Демонстранты называли себя "обликом городов", а также обвиняли Мерца в расизме и попытке расколоть общество.

При этом 66% опрошенных заявили, что в общественных местах чувствуют себя "совершенно безопасно" (20%) или "скорее безопасно" (46%). Четверть респондентов отметили, что им на улицах "небезопасно", еще 8% указали, что там "совершенно не безопасно". Разница в ответах мужчин и женщин также оказалась незначительной. Кроме того, по мнению 18% опрошенных, присутствие беженцев в их районе проживания создает проблемы, 74% заявили, что проблем нет или они не так значительны.

