Противоречивая Санаэ Такаити во главе официального Токио отрицает пацифизм

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первая премьерка Страны Восходящего Солнца.

Первая премьерка Страны Восходящего Солнца.

Амбиции японских политиков подкрепляются экономической мощью страны.

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» (японское название южной части Курильских острово) и заключить мирный договор», — сказала глава кабмина.

Такаити добавила, что правительство Японии продолжит критиковать конфликт на территории Украины.

Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Ранее глава МИД Японии рассказал о планах страны в отношениях с Россией. Тосимицу Мотэги уже занимал данный пост с 2019 по 2021 год.

МИД России представил доклад, в котором указал на попытки Японии использовать украинский конфликт для удовлетворения своих нелегитимных территориальных притязаний на южные Курильские острова.

Санаэ Такити родилась в 1961 году в Наре в обычной семье. Ее отец работал в автомобильной компании, а мать была сотрудницей полиции. Будущая премьер-министр Японии окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. Будучи студенткой, Такаити увлекалась рок-музыкой и была байкером.

В 1987 году она получила грант и уехала в США, где стажировалась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Патрисии Шредер. Через два года Такаити вернулась на родину и начала карьеру в качестве аналитика в области законодательства, а также пробовала работать телеведущей.

Уже через четыре года Санаэ Такаити решила связать свою жизнь с политикой и выставила свою кандидатуру на выборах в палату представителей как независимый кандидат. Опыт оказался удачным, Такаити вступила в партию «Либералы» и в 1996-м переизбралась в палату представителей. После этого она перешла в Либерально-демократическую партию Японии.

В 2006 году Санаэ Такаити впервые получила министерскую должность — в правительстве Синдзо Абэ она заняла сразу несколько постов. Такаити стала министром научно-технической политики, инноваций, безопасности пищевых продуктов, по делам молодежи и гендерному равенству, а также по делам Окинавы и «северных территорий» . Абэ называл ее «звездой консерваторов», однако уже через год подал в отставку и распустил кабинет министров.

В следующий раз Такаити заняла пост в правительстве в 2014-м — во время второго срока Синдзо Абэ она была назначена министром внутренних дел и коммуникаций. Такаити стала одной из пяти женщин в кабмине Абэ, который стремился сделать правительство более привлекательным для женщин-избирателей. В этот период она попала в два крупных скандала. Сразу после ее назначения были опубликованы фотографии Такаити с лидером неонацистской организации Кадзунари Ямадой, который одобрительно высказывался об Адольфе Гитлере и терактах 11 сентября в Нью-Йорке, отрицал Холокост, а также критиковал запрет нацистского приветствия в послевоенной Германии, обвиняя страну в том, что она «ничем не отличается от Северной Кореи». В офисе Такаити тогда подтвердили подлинность фотографий, однако заявили, что министр встречалась с Ямадой «для переговоров» и ничего не знала о его взглядах.

Второй раз Санаэ Такаити попала в скандал в 2016 году, когда заявила, что правительство может приостанавливать вещание телеканалов за «политическую необъективность». За это она подверглась критике со стороны СМИ и научного сообщества.

В 2021-м Такаити уже пыталась возглавить ЛДП — тогда она баллотировалась на пост председателя партии, но уступила Фумио Кисиде. При нем Такаити занимала пост министра по экономической безопасности, оставаясь одной из ключевых фигур правого крыла ЛДП.

