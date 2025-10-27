Министр обороны Финляндии заблокировал 11 сделок по приобретению недвижимости гражданами стран вне ЕС и ЕЭЗ, в том числе, россиянами. Летом вступил в силу запрет на продажу недвижимости гражданами РФ и Беларуси.

В рамках введенного несколько месяцев назад запрета на приобретение недвижимости россиянами и белорусами власти Финляндии заблокировали несколько соответствующих сделок. Министр обороны Антти Хяккянен отклонил 11 заявок на приобретение недвижимости иностранцами из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), сообщила в понедельник, 27 октября, финская общественно-правовая медиакомпания Yle со ссылкой на заявление Минобороны в Хельсинки.

Недвижимость как инструмент гибридного влияния

"Недвижимость может использоваться как инструмент гибридного воздействия. Поэтому мы отклоняем такие сделки, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности, а также потенциально затруднить организацию обороны страны", - заявил финский министр. Он также назвал "эффективным инструментом для решения этой задачи" систему лицензирования сделок с недвижимостью и возможность их блокировки, а также полный запрет на покупку недвижимости для граждан РФ и Беларуси.

Потенциальными покупателями были граждане России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана, а недвижимость они намеревались приобрести для ведения бизнеса, лесного хозяйства, проживания, отдыха и других целей, уточнила Yle.

Запрет на приобретение недвижимости в Финляндии россиянами

Запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Беларуси в Финляндии вступил в силу 15 июля 2025 года. Правительство страны заявило, что разрешения на покупку недвижимости не будут выдаваться гражданам стран, нарушающих территориальную целостность других государств и представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии.

Министр обороны Хяккянен пояснил, что новая норма направлена на укрепление безопасности страны и противодействие любым попыткам влияния.