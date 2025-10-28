Baltijas balss logotype
В Эстонии союзники сбили дрон возле военного городка Сил обороны 2 323

Дата публикации: 28.10.2025
LETA
В Южной Эстонии вблизи военного городка Сил обороны Реэдо 17 октября летали два дрона неизвестного происхождения, один из которых сбили союзники, пишет Postimees.

«17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости от военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья», – сообщила Postimees пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны Лийс Ваксманн.

По словам Ваксманн, Силы обороны совместно с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) пытались найти сбитый дрон, однако в районе его предполагаемого падения аппарат обнаружить не удалось.

«Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно», – отметила она.

В городке Реэдо дислоцирован 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) – бронетанковый разведывательный эскадрон.

#нато #эстония #дроны
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Anim
    28-го октября

    Дрон сбили, но он не упал...

    Угу.

    9
    1
  • Е
    Ехидный
    28-го октября

    аппарат обнаружить не удалось !!! а был ли мальчик ???

    10
    1

