В Южной Эстонии вблизи военного городка Сил обороны Реэдо 17 октября летали два дрона неизвестного происхождения, один из которых сбили союзники, пишет Postimees.

«17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие в непосредственной близости от военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья», – сообщила Postimees пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны Лийс Ваксманн.

По словам Ваксманн, Силы обороны совместно с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) пытались найти сбитый дрон, однако в районе его предполагаемого падения аппарат обнаружить не удалось.

«Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно», – отметила она.

В городке Реэдо дислоцирован 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) – бронетанковый разведывательный эскадрон.