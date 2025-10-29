Президент США Дональд Трамп в среду, общаясь с журналистами на борту самолёта Air Force One, признал, что Конституция США запрещает ему баллотироваться на третий срок, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«У меня самые высокие рейтинги за всё время, и, знаете, судя по тому, что я читал, я полагаю, что мне не разрешено баллотироваться, так что посмотрим, что будет… Жаль, что так», — заявил Трамп.

Конституция США предусматривает ограничение в два президентских срока, и Трамп в январе начал свой второй срок.

Трамп, занимавший пост президента с 2017 по 2021 год, не раз утверждал, что его сторонники призывали его остаться у власти и после окончания текущего срока, несмотря на установленное в Конституции ограничение.

Недавно Трамп также разместил на письменном столе в Овальном кабинете красную кепку с надписью «Trump 2028».

Среди его сторонников популярна теория, согласно которой нынешний вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс мог бы баллотироваться на пост президента в 2028 году, а Трамп — на пост вице-президента. По этому сценарию, в случае победы Вэнс вскоре покинул бы пост, и Трамп вновь стал бы президентом.

В понедельник Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах 2028 года, а сегодня добавил, что «вполне ясно», что он больше не сможет выдвигать свою кандидатуру. «Но у нас есть много отличных людей», — добавил он.