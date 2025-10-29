Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мне не разрешено баллотироваться на третий срок - Трамп 2 1210

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV

x.com/WhiteHouse

ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в среду, общаясь с журналистами на борту самолёта Air Force One, признал, что Конституция США запрещает ему баллотироваться на третий срок, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«У меня самые высокие рейтинги за всё время, и, знаете, судя по тому, что я читал, я полагаю, что мне не разрешено баллотироваться, так что посмотрим, что будет… Жаль, что так», — заявил Трамп.

Конституция США предусматривает ограничение в два президентских срока, и Трамп в январе начал свой второй срок.

Трамп, занимавший пост президента с 2017 по 2021 год, не раз утверждал, что его сторонники призывали его остаться у власти и после окончания текущего срока, несмотря на установленное в Конституции ограничение.

Недавно Трамп также разместил на письменном столе в Овальном кабинете красную кепку с надписью «Trump 2028».

Среди его сторонников популярна теория, согласно которой нынешний вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс мог бы баллотироваться на пост президента в 2028 году, а Трамп — на пост вице-президента. По этому сценарию, в случае победы Вэнс вскоре покинул бы пост, и Трамп вновь стал бы президентом.

В понедельник Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах 2028 года, а сегодня добавил, что «вполне ясно», что он больше не сможет выдвигать свою кандидатуру. «Но у нас есть много отличных людей», — добавил он.

Читайте нас также:
#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    29-го октября

    если нельзя , но очень хочется - то можно !!!

    6
    3
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Как предсказывают в США,Трамп последний произраильский президент. А дальше все начнет меняться ,ведь все войны,развязанные США,были выгодны израильскому лобби и Израилю... И наконец то это у придет конец,судя по тому ,какая компания развязана против АИПАК (общественная организация ,занимающаяся лоббированием высших должностных лиц США,которые будут работать на Израиль и еврейские лобби в Америке) Хорошая новость 😀

    7
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинские беженцы довольны жизнью в ФРГ меньше, чем выходцы из других восточноевропейских стран
Изображение к статье: Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск
Изображение к статье: Сбить дрон: как могут помочь НАТО балтийские стартапы
Изображение к статье: Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео