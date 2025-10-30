Baltijas balss logotype
Командующий армией пытается успокоить население Балтии, впавшее в истерику из-за России

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
ERR
Изображение к статье: Командующий армией пытается успокоить население Балтии, впавшее в истерику из-за России

В Эстонии слишком громко звучат голоса военных истериков, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило в интервью журналу "Солдат". Он добавил, что даже если Россия нападет, сценария "Таллин за три дня" не существует.

"Говорят, что вот-вот следующей станет Нарва – это лишь подогревает истерию и не соответствует действительности. Я утверждаю, что в информационном пространстве немного не хватает адекватности", – сказал Мерило.

По словам Мерило, речь идет не только о готовности к военной ситуации, но и к другим кризисам, например, если пропадет электричество или снежная буря застанет нас врасплох.

"Сейчас мне кажется, что эта военная истерия всерьез оказывает нам медвежью услугу. Человек, к сожалению, так устроен, что боится того, чего не знает, и легко поддается панике. Но если человек подготовлен к какому-то событию, он ведет себя гораздо адекватнее", – отметил он. Успокаивая истериков, Мерило одновременно призывает готовиться к мрачным временам: "Если мы готовимся к самым мрачным сценариям, то тем самым предотвращаем войну. Если же считаем, что ничего не произойдет, то можем повторить исторические ошибки. Война – это не историческая редкость, а довольно регулярное явление. Нужно относиться к этому разумно и сохранять спокойствие".

Отвечая на вопрос, может ли Эстония быть равным противником России на поле боя, командующий Силами обороны сказал, что одной Эстонии это было бы очень сложно, но она не одна – она входит в сильнейший военный союз в мире, в НАТО. "И Россия тоже должна понять, что Эстония достаточно сильна. Даже если она просчитается и нападет на нас, у нее не будет быстрого успеха. Не существует сценария "Таллин за три дня". Он провалился бы точно так же, как в Украине", – сказал Мерило.

По словам Мерило, опыт войны в Украине подтвердил знания и оценки, которые присутствовали в эстонской армии в течение десятилетий. "Если кто-то думает, что мы делаем что-то фундаментально новое, то на самом деле это не так. Мы хорошо поняли военную доктрину России. Однако она развивается со временем, и, вероятно, впервые в истории мы находимся в ситуации, когда у нас есть потенциальный ресурс, позволяющий нам привести себя в боевую готовность раньше, чем Россия", – отметил он.

#эстония #армия
Оставить комментарий

(12)
  • З
    Злой
    30-го октября

    Это напоминает когда 2- х летний ребёнок тоненьким голоском из коляски обещает побить бойца- профессионала ММА

    42
    5
  • Д
    Добрый
    30-го октября

    Посейдон,орешник,буревестник...Раша автомобили так и не научилась делать.Лучше бы в раше помалкивали,а то дотрепятся,что томогавк на Красную площадь прилетит

    9
    70
  • bt
    bory tschist
    30-го октября

    Алекс, тебе уже пора попробовать, co своими фашистскими предсказаниями, сдохнуть уже сегодня, а мы, остальные, попробуем пережить завтра и послезавтра

    25
    5
  • Д
    Добрый
    bory tschist
    30-го октября

    Ты желаешь смерти ближнему?И хочешь ещё пожить?Карма прилетит обязательно

    3
    14
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Мимо проходил и проходи.Богата земля латвийская дебилам. И они ещё даже в РД прорываются Узнал,что Кузьмуку дали два года за то,что перепостил помощь Армии РФ. Какая помощь?! Совокупная сумма активов топ100 российских иудейских олигархов-468 млрд долларов !!!! Вот они пусть и помогают Но нет,экономят,суки.

    5
    12
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Да говорите ж..два,что хотите .Вам,вашему Шеломову ,Нетаньяху и остальным нацистам придет конец в концовке.И,надеюсь,будет так как в Нюрнберге,где одному подвешенному нацисты повесели табличку с его настоящими еврейскими фамилией и именем 👅 Зря радуетесь...Как бы не пришлось переобуваться как Кирнштейну....🔯😈

    12
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    30-го октября

    Да говорите ж..два,что хотите .Вам,вашему Шеломову ,Нетаньяху и остальным нацистам придет конец в концовке.И,надеюсь,будет так как в Нюрнберге,где одному подвешенному нацисту повесели табличку с его настоящими еврейскими именем и фамилией

    6
    7
  • 30-го октября

    сами себя напугали до истерики на ровном месте, теперь сами себя успокаивают. потом ещё посчитаете сколько денег от страха сами выкинули и совсем грусненько станет

    61
    1
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Если бы не было договорняка,то и Киев взяли б за три дня россияне,так как были совсем недалеко,но это иудейским олигархам их подчинённому главковерху не надо -были другие задачи :убить как можно больше украинцев(и русских заодно) и зачистить территорию,попутно обогатившись. Что ,в общем ,и сделано,а об какой то там демилитаризации и денафикация и защите русского языка на Украине уже и речи нет 😈🔯👽

    32
    25
  • lo gos
    lo gos
    30-го октября

    приплывёт Посейдон и утопит всю проебалтию

    45
    10
  • A
    Aleks
    lo gos
    30-го октября

    А в Посейдоне лично Путман на Белом коне...😀😀😀 Ему бы после войны,которая закончится не демилитаризацией и денафикацией Украины,а дай бог дадут ему для сохранения лица взять Покровск и городок рядом ,что Соловьев будет объяснять большой победой и талантом этого менеджера и все,война закончится,остаться при власти,потому как россияне сотни тысяч погибших ему не простят и думаю,Вова свалит по старой эльцинской схеме.Прогнозируют сына сына Патрушева,но поживем -увидим.Уж лучше,чем Дмитриев или американский агент Мишустин Йордан.

    4
    40
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    30-го октября

    Alex, вы должны благодарить совесткую "карательную медицину" - она вас хоть таблетки вовремя принимать заставляла. А сейчас вы их периодически не пьёте и в результате такую пургу поднимаете...

    55
    5
Читать все комментарии

