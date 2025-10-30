В Эстонии слишком громко звучат голоса военных истериков, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило в интервью журналу "Солдат". Он добавил, что даже если Россия нападет, сценария "Таллин за три дня" не существует.

"Говорят, что вот-вот следующей станет Нарва – это лишь подогревает истерию и не соответствует действительности. Я утверждаю, что в информационном пространстве немного не хватает адекватности", – сказал Мерило.

По словам Мерило, речь идет не только о готовности к военной ситуации, но и к другим кризисам, например, если пропадет электричество или снежная буря застанет нас врасплох.

"Сейчас мне кажется, что эта военная истерия всерьез оказывает нам медвежью услугу. Человек, к сожалению, так устроен, что боится того, чего не знает, и легко поддается панике. Но если человек подготовлен к какому-то событию, он ведет себя гораздо адекватнее", – отметил он. Успокаивая истериков, Мерило одновременно призывает готовиться к мрачным временам: "Если мы готовимся к самым мрачным сценариям, то тем самым предотвращаем войну. Если же считаем, что ничего не произойдет, то можем повторить исторические ошибки. Война – это не историческая редкость, а довольно регулярное явление. Нужно относиться к этому разумно и сохранять спокойствие".

Отвечая на вопрос, может ли Эстония быть равным противником России на поле боя, командующий Силами обороны сказал, что одной Эстонии это было бы очень сложно, но она не одна – она входит в сильнейший военный союз в мире, в НАТО. "И Россия тоже должна понять, что Эстония достаточно сильна. Даже если она просчитается и нападет на нас, у нее не будет быстрого успеха. Не существует сценария "Таллин за три дня". Он провалился бы точно так же, как в Украине", – сказал Мерило.

По словам Мерило, опыт войны в Украине подтвердил знания и оценки, которые присутствовали в эстонской армии в течение десятилетий. "Если кто-то думает, что мы делаем что-то фундаментально новое, то на самом деле это не так. Мы хорошо поняли военную доктрину России. Однако она развивается со временем, и, вероятно, впервые в истории мы находимся в ситуации, когда у нас есть потенциальный ресурс, позволяющий нам привести себя в боевую готовность раньше, чем Россия", – отметил он.