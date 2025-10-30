Baltijas balss logotype
Может ли Дональд Трамп стать президентом США в третий раз: версии экспертов 1 323

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот тандем вполне может устролить рокировку.

Этот тандем вполне может устролить рокировку.

ФОТО: twitter

Рузвельт был избран на высший пост 4 раза.

Дональд Трамп в понедельник не стал отрицать предположения о том, что вновь будет баллотироваться на пост президента США, и сказал, что пока не рассматривал возможность оспорить в суде ограничение конституции США на пребывание в должности президента более двух сроков.

Ниже следует перечень юридических барьеров, стоящих на пути к гипотетическому третьему сроку Дональда Трампа.

Что говорят законы

«Никто не может быть избран на должность Президента более чем два раза», - гласит 22-я поправка к Конституции США.

Поправка была ратифицирована в 1951 году после того, как президент Франклин Делано Рузвельт нарушил неофициальное правило о двух сроках, которому следовали президенты со времен первого президента США Джорджа Вашингтона.

Рузвельт, занимавший пост президента во время Великой депрессии и Второй мировой войны, пробыл на посту три полных срока и умер через несколько месяцев после начала четвертого в 1945 году.

Уэйн Ангер, профессор права в Квиннипэнском Университете, сказал, что Конституция четко ограничивает президентские полномочия двумя сроками по четыре года каждый. По его словам, хотя таких прецедентов еще никогда не было, любая попытка Трампа оспорить это положение в суде, скорее всего, окажется безуспешной.

«Я предполагаю, что Верховный суд скажет - нет, все очевидно, два срока по четыре года, Дональд Трамп, вы не можете баллотироваться на третий срок», - сказал Ангер.

Могут ли изменить Конституцию?

Да, но это крайне маловероятно в эпоху сильной политической поляризации между демократами и Республиканской партией Трампа.

Любая поправка к конституции требует поддержки в две трети голосов в Палате представителей и Сенате или же созыва Национального Конвента по требованию законодательных собраний не менее, чем двух третей штатов, а затем ратификации законодательными органами 38 из 50 штатов.

Республиканцы имеют минимальный перевес в Палате представителей - 218 мест против 213, а в Сенате они имеют 53 голоса против 47 мест. Они также контролируют законодательные собрания 28 штатов.

Республиканец Энди Оглс, член Палаты представителей от штата Теннесси и убежденный сторонник Трампа, в январе предложил изменить 22-ю поправку, чтобы разрешить занимать пост президента в течение трех сроков, не следующих друг за другом.

Поскольку президентские сроки Трампа, начавшиеся в 2017 и 2025 годах, не шли один за другим, поправка, в случае ее принятия, дала бы ему возможность занимать пост президента третий срок, начиная с 2029 года.

А может, стать вице-президентом?

Трамп сказал в интервью телеканалу NBC, что одним из возможных вариантов было бы выдвижение его кандидатом в вице-президенты при кандидатуре в президенты Джей Ди Вэнса.

В случае победы Вэнс ушел бы с поста президента, давая Трампу возможность вернуться в Белый дом.

Однако Трамп не может баллотироваться в вице-президенты, поскольку он не имеет права в очередной раз стать президентом. 12-я поправка к Конституции США гласит: «Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность вице-президента Соединённых Штатов».

#дональд трамп
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Израильскому лобби и Израилю выгоден Трамп,но ,думаю,судя по тому,какие сейчас настроения среди американцев к Израилю и огромный процент евреев считает,что Израиль-военный преступник,то вряд ли Трампу светит новый срок.Думаю,что в Америке будут заканчивать с еврейским лобби ,которое проникло везде и будут возвращаться к старой Америке.Может даже для этого Трампа привели к власти,ведь Байден вполне устраивал сионистов. А Трамп играет свою игру,не обостряя и вроде бы помогая Израилю,но не препятствуя тому,что происходит в Америке против Израиля.. Дошло до дого,что теперь общественная организация АИПАК израильского лобби прекратила спонсировать политиков напрямую?!(До такой наглости дошли),а теперь пытаются это сделать другими путями . Карлсона вообще считают главным антисемитом США.И что?Кто его обижает?Нет А ведь он чрез экран формирует мнение общества.Так что Трамп временная проходная фигура,а все начнется после него ..Будет весело и в России,где тоже самое ,что в США..Ясно кто расхатал все блатные места и завладел всеми богатствами. Надеюсь,что и их прижмут и выселят из страны .Всех в Израиль и пусть там разводят друг друга Евреи должны жить на Родине 😀

    0
    2

