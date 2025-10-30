Дональд Трамп в понедельник не стал отрицать предположения о том, что вновь будет баллотироваться на пост президента США, и сказал, что пока не рассматривал возможность оспорить в суде ограничение конституции США на пребывание в должности президента более двух сроков.

Ниже следует перечень юридических барьеров, стоящих на пути к гипотетическому третьему сроку Дональда Трампа.

Что говорят законы

«Никто не может быть избран на должность Президента более чем два раза», - гласит 22-я поправка к Конституции США.

Поправка была ратифицирована в 1951 году после того, как президент Франклин Делано Рузвельт нарушил неофициальное правило о двух сроках, которому следовали президенты со времен первого президента США Джорджа Вашингтона.

Рузвельт, занимавший пост президента во время Великой депрессии и Второй мировой войны, пробыл на посту три полных срока и умер через несколько месяцев после начала четвертого в 1945 году.

Уэйн Ангер, профессор права в Квиннипэнском Университете, сказал, что Конституция четко ограничивает президентские полномочия двумя сроками по четыре года каждый. По его словам, хотя таких прецедентов еще никогда не было, любая попытка Трампа оспорить это положение в суде, скорее всего, окажется безуспешной.

«Я предполагаю, что Верховный суд скажет - нет, все очевидно, два срока по четыре года, Дональд Трамп, вы не можете баллотироваться на третий срок», - сказал Ангер.

Могут ли изменить Конституцию?

Да, но это крайне маловероятно в эпоху сильной политической поляризации между демократами и Республиканской партией Трампа.

Любая поправка к конституции требует поддержки в две трети голосов в Палате представителей и Сенате или же созыва Национального Конвента по требованию законодательных собраний не менее, чем двух третей штатов, а затем ратификации законодательными органами 38 из 50 штатов.

Республиканцы имеют минимальный перевес в Палате представителей - 218 мест против 213, а в Сенате они имеют 53 голоса против 47 мест. Они также контролируют законодательные собрания 28 штатов.

Республиканец Энди Оглс, член Палаты представителей от штата Теннесси и убежденный сторонник Трампа, в январе предложил изменить 22-ю поправку, чтобы разрешить занимать пост президента в течение трех сроков, не следующих друг за другом.

Поскольку президентские сроки Трампа, начавшиеся в 2017 и 2025 годах, не шли один за другим, поправка, в случае ее принятия, дала бы ему возможность занимать пост президента третий срок, начиная с 2029 года.

А может, стать вице-президентом?

Трамп сказал в интервью телеканалу NBC, что одним из возможных вариантов было бы выдвижение его кандидатом в вице-президенты при кандидатуре в президенты Джей Ди Вэнса.

В случае победы Вэнс ушел бы с поста президента, давая Трампу возможность вернуться в Белый дом.

Однако Трамп не может баллотироваться в вице-президенты, поскольку он не имеет права в очередной раз стать президентом. 12-я поправка к Конституции США гласит: «Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность вице-президента Соединённых Штатов».