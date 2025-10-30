Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия наравне с Китаем и Россией, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это произошло за несколько минут до начала саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

Накануне глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва успешно испытала оснащённый ядерной боеголовкой подводный дрон с ядерным двигателем, несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона.

"Из-за испытательных программ других стран я распорядился Министерству обороны начать наши ядерные испытания на равных условиях", – написал Трамп в социальной сети Truth Social, прямо упомянув Россию и Китай.

Он также отметил, что у Соединённых Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и похвалил свои усилия по "полной модернизации и обновлению существующего арсенала".

По его словам, по количеству ядерного оружия "Россия занимает второе место, а Китай – далеко третье, но через пять лет они сравняются [с США]".

Подробностей об этих испытаниях Трамп не привёл, заявив лишь, что "процесс начнётся немедленно".

Встреча Трампа и Си в Южной Корее прошла впервые во время второго президентского срока Трампа.