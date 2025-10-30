Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп рассказал о результатах встречи с Си 0 1683

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп рассказал о результатах встречи с Си
ФОТО: Youtube

Встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее президент США Дональд Трамп в четверг назвал очень успешной и заявил о снижении установленных для Китая таможенных тарифов, пишет LETA со ссылкой на AP.

Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолёта Air Force One, что США снизят тарифы, введённые в этом году в качестве наказания Китаю за продажу химических веществ, используемых для производства фентанила, с 20% до 10%. Таким образом, общая ставка таможенных тарифов для Китая уменьшится с 57% до 47%.

"На шкале от 0 до 10, где десять — это наивысшая оценка, нашу встречу можно оценить на 12", — заявил Трамп.

Он сообщил, что в апреле отправится в Китай, а Си "когда-то после этого" приедет в США. Президент добавил, что стороны также обсудили экспорт передовых компьютерных микросхем в Китай, подчеркнув, что американский производитель микросхем и программного обеспечения Nvidia проведёт переговоры с китайскими чиновниками.

Трамп заявил, что в ближайшее время может быть подписано торговое соглашение с Китаем.

Также Трамп сообщил, что достигнутая договорённость предусматривает немедленную закупку Китаем "огромного количества соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции".

На переговорах также была достигнута договорённость о разрешении Китаю экспортировать редкоземельные элементы. Ранее Трампа сильно возмутил контроль экспорта редкоземельных минералов, введённый Китаем, поскольку они являются важным компонентом современных технологий.

Тем временем Си после встречи с Трампом заявил, что Китай достиг согласия с Соединёнными Штатами по экономическим и торговым вопросам.

Читайте нас также:
#сша #китай #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео