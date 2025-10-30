Встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее президент США Дональд Трамп в четверг назвал очень успешной и заявил о снижении установленных для Китая таможенных тарифов, пишет LETA со ссылкой на AP.

Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолёта Air Force One, что США снизят тарифы, введённые в этом году в качестве наказания Китаю за продажу химических веществ, используемых для производства фентанила, с 20% до 10%. Таким образом, общая ставка таможенных тарифов для Китая уменьшится с 57% до 47%.

"На шкале от 0 до 10, где десять — это наивысшая оценка, нашу встречу можно оценить на 12", — заявил Трамп.

Он сообщил, что в апреле отправится в Китай, а Си "когда-то после этого" приедет в США. Президент добавил, что стороны также обсудили экспорт передовых компьютерных микросхем в Китай, подчеркнув, что американский производитель микросхем и программного обеспечения Nvidia проведёт переговоры с китайскими чиновниками.

Трамп заявил, что в ближайшее время может быть подписано торговое соглашение с Китаем.

Также Трамп сообщил, что достигнутая договорённость предусматривает немедленную закупку Китаем "огромного количества соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции".

На переговорах также была достигнута договорённость о разрешении Китаю экспортировать редкоземельные элементы. Ранее Трампа сильно возмутил контроль экспорта редкоземельных минералов, введённый Китаем, поскольку они являются важным компонентом современных технологий.

Тем временем Си после встречи с Трампом заявил, что Китай достиг согласия с Соединёнными Штатами по экономическим и торговым вопросам.