Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов 0 507

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов
ФОТО: dreamstime

Британский король Чарльз III лишит своего брата принца Эндрю оставшихся титулов и выселит его из резиденции «Ройал Лодж», сообщила Букингемский дворец, пишет LETA со ссылкой на AP.

В дальнейшем Эндрю будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и больше не сможет использовать титул принца.

После появления новой информации о связях Эндрю с американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, Эндрю в этом месяце уже отказался от титула герцога Йоркского. Он также вновь отверг обвинения в правонарушениях.

Из-за скандала с Эпштейном Эндрю в 2019 году отказался от выполнения всех государственных обязанностей, однако сохранил титул принца и другие почётные звания.

Эндрю стал обузой для своего брата Чарльза после интервью британской телекомпании BBC в 2019 году, в котором он защищал свою дружбу с Эпштейном. Последний покончил с собой в федеральном следственном изоляторе Нью-Йорка в августе 2019 года, так и не дождавшись суда. В этом интервью Эндрю также заявил, что прекратил контакты с Эпштейном в 2010 году, после того как тот оказался в немилости из-за заявления американки Вирджинии Джуффре, утверждавшей, что Эпштейном использовал её в качестве секс-рабыни.

В феврале 2022 года Эндрю заключил мировое соглашение по гражданскому иску в США, в котором Джуффре утверждала, что принц Эндрю, по наущению Эпштейном, подверг её сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Вскоре после этого тогдашняя королева Великобритании Елизавета II в 2022 году лишила Эндрю всех почётных военных званий и покровительств, фактически исключив его из публичной жизни королевской семьи.

Эндрю неоднократно отрицал обвинения в сексуальном насилии и настаивал, что никогда не встречался с Джуффре, которая 25 апреля покончила с собой на своей ферме в штате Западная Австралия.

Новые подробности всплыли в этом месяце в мемуарах Джуффре, где она писала, что Эндрю вёл себя так, будто секс с ней был «правом по рождению» принца.

