Подразделение «Аль-Каиды» получит страну в управление

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подразделение «Аль-Каиды» получит страну в управление
ФОТО: Global Look Press

The Times: подразделение «Аль-Каиды» может получить в управление Мали.

Радикальные исламисты из группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин», являющейся подразделением «Аль-Каиды», могут получить в управление Мали. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, многомесячная осада столицы страны Бамако грозит свержением правящей хунты и превращением Мали в первое государство в Африке, находящееся под властью террористов.

Аналитик из аналитического центра Timbuktu Institute в Дакаре Бакари Самбе дал The Times оценку ситуации в стране. По его словам, малийское государство «больше не контролирует ничего» на своей территории» и «концентрирует силы вокруг Бамако, чтобы обеспечить безопасность режима».

«Захват целой страны подразделением "Аль-Каиды" не исключен и не является беспрецедентным. "Талибан" отвоевал Кабул в августе 2021 года, а бывший филиал "Аль-Каиды", "Хайят Тахрир аш-Шам", фактически захватил власть в Сирии», — обратило внимание издание.

Ранее премьер-министр Мали Абдулайе Маига заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористам по всему миру. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отметил, что в связи с этим некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Киеву, так как «они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма».

#политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • С
    Сарказм
    10-го ноября

    Так это ж те самые прекрасные люди, которые захватили власть в стране, выперли оттуда французов и в десна целовались с вагнерами? И теперь они верещат про каких-то "террористов", от которых отхватилю люлей, да еще приплетают к ним Украину? Сдается мне сами-то они похуже любых террористов будут...

    2
    4
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    На Ближнем Востоке есть одна страна под управлением террористов.Почему бы не быть такой же стране в Африке,если ближневосточную страну не осуждают так как надо? Нужен кому то всемирный бардак и море крови?Так даже известно кому это надо.Маньякам,у которых очень много денег..Вот что значит трахать из века в век своих двоюродных сестер,чтобы деньги не уходили из семьи 🔯

    2
    3

