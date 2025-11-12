Baltijas balss logotype
Моя обязанность — подать в суд на BBC, - Трамп 0 185

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Моя обязанность — подать в суд на BBC, - Трамп
ФОТО: dreamstime

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает своей обязанностью подать в суд на британскую телерадиокомпанию BBC за редактирование его выступления, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Тем не менее, Трамп пока не сообщил, действительно ли намерен это сделать.

Редактирование речи президента создало впечатление, что Трамп незадолго до штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года прямо призывал к насилию. В оригинальной версии речи такого призыва не содержалось.

В понедельник BBC извинилась за редактирование выступления Трампа. Это также привело к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви и главы новостной редакции Деборы Тёрнесс.

Адвокаты Трампа в понедельник пригрозили подать иск против BBC, потребовав компенсацию в размере одного миллиарда долларов, согласно письму, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP.

В интервью телеканалу Fox News Трампа спросили, собирается ли он подать в суд на BBC. Трамп ответил, что, вероятно, должен это сделать.

«Я считаю, что это моя обязанность», – заявил Трамп, однако не подтвердил, начал ли официальное судебное разбирательство против BBC по обвинению в клевете.

«Они обманули общественность, и они это признали», – добавил президент.

Трамп отметил, что Великобритания является одним из крупнейших союзников США, и что значительная часть BBC принадлежит правительству этой страны.

#СМИ #Дональд Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
