Все в Европе готовятся к войне с Россией, утверждает президент Сербии Александар Вучич. На фоне этих событий Сербия, по словам Вучича, оказалась между молотом и наковальней.

Государства Европы готовятся к возможной войне с Россией, заявил в интервью телеканалу Pink во вторник, 11 ноября, президент Сербии Александар Вучич, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать недавнее высказывание начальника генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона. "По мере того, как я анализирую факты, прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые слова. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал", - подчеркнул Вучич.

На фоне развивающихся событий Сербия находится между молотом и наковальней, так что ей необходимо "немного отстраниться", считает сербский президент. "С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Вооружаемся с умом. Нужно продолжать вкладывать большие средства в защиту нашей страны", - добавил он.

Что именно сказал генерал Мандон

Фабьен Мандон, возглавляющий французский Генштаб с 1 сентября, заявил 22 октября, что "первая задача", которую он поставил вооруженным силам Франции, - "быть готовыми к столкновению через три-четыре года". "Россия - это страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте, и это определяющий фактор в моих приготовлениях", - процитировала слова генерала французская газета Le Monde.

У Москвы "складывается впечатление о коллективной слабости Европы", сказал Мандон, одновременно отметив "раскованость в применении силы" Россией. При этом европейцы превосходят РФ "с экономической, демографической и промышленной точек зрения", так что "имеются все основания, чтобы быть уверенными в себе", подчеркнул он.

Ранее министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что военный бюджет страны на 2026 год планируется увеличить до 57,1 млрд евро - эта сумма составляет 2,2% ВВП и на 13% больше средств, заложенных на 2025-й.