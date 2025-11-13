Из переписки Джеффри Эпштейна следует, что тот в преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа просил главу Совета ЕС Турбьёрна Ягланда о своей встрече с Сергеем Лавровым, пишет DW.

Американский финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн, обвиненный в США в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией, в июне 2018 года в письме тогдашнему председателю Совета ЕС Турбьёрну Ягланду просил его организовать встречу Эпштейна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На этой встрече, которая должна была состояться за месяц до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, Эпштайн хотел поделиться с главой российского МИДа информацией о Трампе, пишет онлайн-издание Politico в среду, 12 ноября.

Указывается, что подобные выводы журналисты сделали, ознакомившись с электронными письмами Эпштайна, обнародованными демократами в Конгрессе США 12 ноября. В ходе этой переписки Ягланд ответил, что собирается встретиться на следующий день с помощником Лаврова и предложить ему провести встречу с Эпштейном. Состоялась ли в итоге эта встреча, неизвестно.

Вероятная встреча Эпштейна с Чуркиным

В одном из своих писем финансист намекает, что уже говорил о Трампе с тогдашним постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным. "Чуркин был великолепен, - цитирует Джеффри Эпштейна издание. - После наших разговоров он понял Трампа. Это не сложно. Его нужно увидеть, чтобы понять, как это просто".

Как следует из публикации Politico, этот обмен сообщениями - лишь один из десятков подобных, иллюстрирующих, с каким числом международных партнеров Джеффри Эпштейн общался по поводу политических решений, принятых Дональдом Трампом во время первого президентского срока.

Эпштейн обсуждал итоги саммита Путина и Трампа

Кроме того Эпштейн обсуждал в переписке итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля 2018 года, который называли провальным для президента США за его "капитуляцию" перед Путиным. "Есть ли у русских что-то на Трампа? Сегодняшний день был ужасающим даже по его меркам», - написал Эпштейну Ларри Саммерс, министр финансов в администрации Билла Клинтона и экономический советник Барака Обамы.

Эпштейн ответил на это, что его электронная почта "переполнена" подобными комментариями, и назвал поведение Трампа на встрече с Путиным предсказуемым. "Я уверен, что, по его мнению, все прошло очень хорошо. Он думает, что очаровал своего противника… Он не имеет понятия о большинстве вещей", - написал финансист.

Белый дом - о переписке Джеффри Эпштейна

Конгрессмены-демократы 12 ноября 2025 года тоже опубликовали новые электронные письма Джеффри Эпштейна. В них среди прочего утверждается, что Дональд Трамп знал, что Эпштейн занимался сутенерством, в том числе используя несовершеннолетних. Так, в 2011 году финансист писал своей подруге и сообщнице Гилейн Максвелл, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которая позже была идентифицирована как одна из жертв секс-торговли. В другом письме от 2019 года Эпштейн заявил, что Трамп "конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге 12 ноября, что эти сообщения "не доказывают абсолютно ничего, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего неправильного". Сам Трамп впоследствии написал в своей соцсети Truth Social: "Демократы пытаются снова вернуться к клевете в связи с Джеффри Эпштейном, потому что они готовы на все, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они проявили себя во время шатдауна".

DW