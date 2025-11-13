Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему 8-летнюю эмигрантку из Латвии не приняли в московскую школу 22 9804

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему 8-летнюю эмигрантку из Латвии не приняли в московскую школу

"Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили".

В Москве восьмилетнюю Олю, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка, пишут СМИ.

По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.

При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.

Мама Оли Виктория ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на русском языке.

«Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.

Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.

«Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность учитель латышского языка», – отметила мама Оли.

В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.

«С горем пополам, но Оля доучилась год и закончила первый класс», – рассказала Виктория.

В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.

«Весной 2025 мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.

По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли.

Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов,

«Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Они несколько недель занимались с дочкой – репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.

Представитель школы сообщила, что для поступающих в классы со второго по 11-й класс будет два задания – письменное и устное.

По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.

Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.

«Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Читайте нас также:
#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
8
3
2
0
1

Оставить комментарий

(22)
  • DJ
    Danik Jupiters
    14-го ноября

    ВВ опять искажает, всё чтобы нагадить русскоговорящим... Они свечку над девочкой там держали мне корреспондент так сказал

    12
    0
  • VA
    Vairis Arlauskas
    13-го ноября

    Ха-ха!А са мной спорили.Гаварил,што в России не берут в школу без знания русскаго языка!А в Латвии берут без латышскаго.И все в Латвии плохо,а там харашо.Убедилис.Может говорит харашо,а пишет,как я,с ашибками.Пуст вазвращаются абратна,толко здес можна все: жит не зная языка,не гаваря а ,в России такой номер не прайдет.

    1
    21
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го ноября

    Мои дети учатся в Латвии, нету тут никаких навязываний гендерных ценностей. Что за бредятину несут эти перебежчики (что только не напридумывают)Перебежчиков ни кто не любит. Эти любители русского мира, думают что они Путину нужны? Разочарую , они никому не нужны. Так сказать (предателей не любят даже те , кому они прислуживают). Придет момент, когда поджав хвост обратно приползут! Только нахрен они тут нужны.. Давайте боты, заклёвывайте. Мне нравится когда вы у себя на ж.... е волосы рвёте 🤣🤣

    2
    14
  • Л
    Латтоптун
    13-го ноября

    Мутная статья. Эта мама девочки, много, что не договаривает. Если бы так было, то половина детей Москвы , не учились, а болталось бы по- улицам. Но этого нет. А иностранных детей, там тоже половина Москвы. Наверняка захотела отдать учиться девочку в престижную школу, вот и всё. У нас, такая же система. А про уровень Российского образования здесь недоумки высказываются, так факт в том, что уровень школьной программы , в Латвии, ниже в разы. И латвийские дети, которые были лучшими в классе латвийских школ, при поступлении в Российскую школу оказываются ниже плинтуса, со своими знаниями. По- хорошему, дети дополнительно занимаются не пару недель, перед поступлением в Российскую школу, а всё лето- 3 месяца. Всё это мне хорошо известно, на личном опыте, а не с дивана, как большинство здешних хуторян, читающих латышские новости.

    23
    1
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Об этом года 4 обратно говорили на программе Соловьева,что к русским переселенцам из стран постсоветского пространства относятся без уважения и создают различные препятствия.. Похоже ,воз и ныне там .Не любит русская власть 🔯Путина русских. Как сказал на той же программе Михеев-Мы тут говорим об одном и том же 10лет и ничего не меняется. А то,зато Соловьев создаёт видимость демократии ,ведь темы поднимаются на федеральном канале и все думают,что власть будет реагировать....Ан нет...Власть тихо покажет вам обрезанный болт

    3
    15
  • Л
    Латтоптун
    Aleks
    13-го ноября

    Ты бы не Соловьёва слушал, а с переселенцам поговорил, которые валом валят сейчас в Калининградскую область, Псковскую, Новгородскую и Краснодар. И все , как один, сожалеет о том, что не переехали раньше. А ты лежишь на диване, как кот кастрированный, смотришь Соловьёва и размышляешь , хотя нечем.

    15
    1
  • С
    Сарказм
    Aleks
    13-го ноября

    Разумеется верим-верим, особенно про вал. Тут вон 500 пенсиков отселили (и то кажется, еще нет), так воплей было на 2 месяца. Кроме того, вполне доступна статистика, которая говорит, что в 2024 в Мордор из Латвии переехало 498 чел. (сколько из них всяких панкратовых, алексеевых и прочих мусорных рашнгрантоедов, которым тут вдруг стало неуютно - тоже вопрос). И это из 18 тыс всего, которые уехали из Латвии на ПМЖ в другие страны (5000 из которых - украинские беженцы). Так что скрепных идиотов реально не так много. В основном же если и уезжаеют, то разумеется в ЕС (больше всего, в Германию).

    0
    9
  • Д
    Добрый
    13-го ноября

    Москва не для переселенцев.В Псковской области,наверное,не было бы подобных проблем

    11
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    "Дарья Павловна"! Я очень рад что Ваше знание русского языка позволило понять истинный смысл моего комментария к Вашему высеру в отношении людей, которые имеют и используют свое право выбора.

    6
    8
  • ДП
    Дарья Павловна
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    Своей лексикой, приминяемой в комментарии, вы позорите и русский язык и русских в принципе.

    9
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    "рассказала «Регнум» Виктория" - regnum.ru заблокирован в ЛР и считается пропагандистским, вражеским ресурсом.

    7
    4
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    Ну в общем правильно считается, он даже на фоне остальных "рашнсми" уже в 10-ых годах отличался мракобесием и имперскостью

    2
    11
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    "Дарья Павловна"! Надеюсь Вы достаточно понимаете русский язык чтобы прочесть и понять смысл того что я сейчас пишу вам:"Вы дура и провокатор." Если хотите получить персональное объяснение данного мнения, пишите пожалуйста.

    1
    13
  • ДП
    Дарья Павловна
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    "Алексей", вы - хам и свинья! И этим вс сказано

    10
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    Опять ложь от ВВ искусственно перевёрнутая для воспитания ненависти в принципе. Вероятнее всего, знания данной девочки проверили на уровень поступления именно во второй класс определенной московской школы. И он оказался весьма недостаточный. Что в первую очередь показывает и доказывает дикое падение уровня образования в Латвии. А все что написано в данной статье в отношение русского языка и проверки его владением, это вообще полное фуфло. Достаточно аттестатов об образование с оценкой по предмету "русский язык" и реальное им владение. И кстати, система российского образование начинает возврат к принципам и уровню советского с учётом современных требований. Так что пять-шесть лет и уровень пятиклассников Латвии будет конкурентоспособным, так это, только для российских первых классов.

    19
    10
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    13-го ноября

    Хрень несешь практически в полном объеме. И нет в россйских первых классах ничего фантастического, как и не было в советских, все тот же букварь с харей вождя на первой странице и "мама мыла раму". Достаточно взглянуть на плоды савецкого образования (взять хотя бы тебя), чтобы это понять. Про заряжателей воды от Чумака и Кашпировского в этом контексте даже вспоминать не будем.

    4
    14
  • Л
    Лаванда
    13-го ноября

    Пусть подадут заявления в несколько школ. Может они захотели учиться в такой, где многие хотят, и там высокий неофициальный конкурс. Поступить в хорошую школу в Москве даже для местных не всегда простая задача.

    31
    4
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    Дарья Павловна это вы букв не знаете !!!" большинство несовершеннолетних иностранцев" это туркмены таджики и т.п. , поэтому сравнивать их с девочкой из русской семьи не лучший пример !!!

    25
    6
  • ДП
    Дарья Павловна
    Ехидный
    13-го ноября

    Буквы знаю, но русских и украинцев среди отказников тоже хватае. Также знаю белорусскую семью, которая , которая в общем тренде - год сраались, чтобы ребенка в школу устроить.

    3
    8
  • С
    Сарказм
    13-го ноября

    Зато с гендером и со скрепами теперь все в порядкк, правда, ведь? И готовьте ее там сразу рожать, там сейчас очень поощряются роды не отходя от школьной парты, так что не успеете оглянуться, и внуки пойдут, в строгом соовтетствии с линией партии. А для этого сильно образованной быть не надо, это даже мешает.

    8
    40
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    ну все , теперь из единичного случая раздуют целого слона - русскоязычных в России никто не ждет и они никому не нужны !!!! Гебельс и тот тоньше работал !!!!

    43
    12
  • ДП
    Дарья Павловна
    Ехидный
    13-го ноября

    Извините, вы , вообще-то, буквы знаете? Ведь написано : "В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы." Так что таких Оль там пруд пруди.

    9
    22
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео