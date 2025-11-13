Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США следят со спутников за строительством моста из России в Северную Корею 2 12721

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стратегическая трасса позволит перебрасывать войска.

Стратегическая трасса позволит перебрасывать войска.

Товарооборот Путина и Кима постоянно растет.

Западные СМИ обратили внимание на прогресс в строительстве автомобильного моста через реку Туманная, по которой проходит граница России и Северной Кореи. Журнал Newsweek, в частности, отмечает, что реализация проекта уже видна на спутниковых снимках: на территории КНДР построены шесть мостовых опор и вырыты котлованы для заливки еще двух.

Российские коллеги также не теряют времени даром: две несущих опоры уже установлены. Продвижение с корейской стороны составило 152 метра, с российской – 110 метров.

Соглашение о строительстве пограничного моста через реку Туманная было подписано 19 июня 2024 года в рамках визита в КНДР российской правительственной делегации. Общая длина моста, с учётом подъездных дорог, должна составить 4,7 км.

Завершить реализацию проекта стороны намерены в течение двух лет. Рядом с мостом возводятся многофункциональный портовый комплекс, таможенный терминал, склады и несколько сервисных станций. В целом проект должен оживить и вывести на новый уровень развития двустороннюю торговлю, отмечают обозреватели. Одной из особенностей проекта станет специализированная парковка, позволяющая перегружать товары между российскими и корейскими грузовиками без пересечения водителями границы.

Для поддержания строительства Россия создала крупную базу снабжения и временный бетонный завод примерно в километре севернее от стройки, а также начала прокладку новой трассы длиной 1,9 км от существующей дороги, ведущей к приграничному российскому поселку Хасан.

Спутниковые снимки от 14 октября 2025 года также показывают высокий уровень железнодорожной активности: грузовой состав направляется из Хасана в Туманган (станция на территории КНДР рядом с границей). В составе — два локомотива, восемь товарных вагонов, один гондольный и три цистерны. На южных железнодорожных путях в Тумангане зафиксировано девять локомотивов и около 80 вагонов. Такой уровень активности, по мнению аналитиков CSIS, подтверждает, что торговля между Россией и Северной Кореей не только сохраняется, но и растет.

Читайте нас также:
#Северная Корея
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
26
2
1
2
3
1

Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    15-го ноября

    А мы следим за всем, что происходит на границе России.....)))))))) И знаем где и что, находиться в Латвии))))))))))))))))))...... А далее....... Ну вы всё поняли)))))))))))))

    1
    0
  • NB
    Nose Bose
    13-го ноября

    и чего нам с этого?

    16
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео