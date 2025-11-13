Западные СМИ обратили внимание на прогресс в строительстве автомобильного моста через реку Туманная, по которой проходит граница России и Северной Кореи. Журнал Newsweek, в частности, отмечает, что реализация проекта уже видна на спутниковых снимках: на территории КНДР построены шесть мостовых опор и вырыты котлованы для заливки еще двух.

Российские коллеги также не теряют времени даром: две несущих опоры уже установлены. Продвижение с корейской стороны составило 152 метра, с российской – 110 метров.

Соглашение о строительстве пограничного моста через реку Туманная было подписано 19 июня 2024 года в рамках визита в КНДР российской правительственной делегации. Общая длина моста, с учётом подъездных дорог, должна составить 4,7 км.

Завершить реализацию проекта стороны намерены в течение двух лет. Рядом с мостом возводятся многофункциональный портовый комплекс, таможенный терминал, склады и несколько сервисных станций. В целом проект должен оживить и вывести на новый уровень развития двустороннюю торговлю, отмечают обозреватели. Одной из особенностей проекта станет специализированная парковка, позволяющая перегружать товары между российскими и корейскими грузовиками без пересечения водителями границы.

Для поддержания строительства Россия создала крупную базу снабжения и временный бетонный завод примерно в километре севернее от стройки, а также начала прокладку новой трассы длиной 1,9 км от существующей дороги, ведущей к приграничному российскому поселку Хасан.

Спутниковые снимки от 14 октября 2025 года также показывают высокий уровень железнодорожной активности: грузовой состав направляется из Хасана в Туманган (станция на территории КНДР рядом с границей). В составе — два локомотива, восемь товарных вагонов, один гондольный и три цистерны. На южных железнодорожных путях в Тумангане зафиксировано девять локомотивов и около 80 вагонов. Такой уровень активности, по мнению аналитиков CSIS, подтверждает, что торговля между Россией и Северной Кореей не только сохраняется, но и растет.