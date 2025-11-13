Baltijas balss logotype
В США закончился рекордно долгий шатдаун 0 319

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В США закончился рекордно долгий шатдаун
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп подписал закон о возобновлении финансирования работы федерального правительства. Ранее законопроект, позволивший прекратить 43-дневный шатдаун, поддержали обе палаты Конгресса, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 13 ноября, подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, самый долгий в истории страны шатдаун закончился.

Предшествующим вечером документ, тогда бывший еще законопроектом, поддержала Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). За проголосовали 222 парламентария, против - 209. Вечером 11 ноября законопроект о прекращениии шатдауна одобрил Сенат - верхняя палата американского парламента.

Рекордный шатдаун завершился компромиссом

Шатдаун в США в это раз продолжался 43 дня - это самая длительная подобная пауза в истории страны . Из-за разногласий по поводу федерального бюджета между республиканцами и демократами около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделали лишь для структур жизнеобеспечения - авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медпомощи.

Издание Axios писало, что из-за шатдауна была задержана поставка американских вооружений союзникам по НАТО на общую сумму более 5 млрд долларов (4,3 млрд евро).

В основе компромисса, достигнутого представителями двух партий - договоренность по налоговым льготам в сфере медицинского страхования. Кроме того, федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и им будет выплачена накопившаяся задолженность по зарплате.

DW

#Дональд Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
