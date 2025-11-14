Сербия, «как и все», готовится к возможной войне Европы с Россией, поскольку она «становится все более очевидной». Об этом заявил в эфире телеканала Pink президент страны Александр Вучич.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — подчеркнул Вучич.

В сложившихся обстоятельствах, добавил политик, Сербия оказалась между молотом и наковальней. «С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию, - призвал Вучич. – Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну».

Ранее, представители российского Министерства иностранных дел заявили, что Европа активно готовится к войне с Россией. «Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда всё более дальнобойные и смертоносные вооружения», - отметил по этому поводу замглавы МИДа Александр Грушко.

В Европе, по словам дипломата, прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность; в учениях усиливается опора на ядерный компонент, а у российских границ регулярно появляются американские стратегические бомбардировщики.

«Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией - вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется», - резюмировал Грушко.