Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Сербии: война России и Европы «становится все более очевидной» 0 451

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Официальному Белграду нелегко усидеть между двух стульев.

Официальному Белграду нелегко усидеть между двух стульев.

"Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну".

Сербия, «как и все», готовится к возможной войне Европы с Россией, поскольку она «становится все более очевидной». Об этом заявил в эфире телеканала Pink президент страны Александр Вучич.

Так он прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года».

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — подчеркнул Вучич.

В сложившихся обстоятельствах, добавил политик, Сербия оказалась между молотом и наковальней. «С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию, - призвал Вучич. – Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну».

Ранее, представители российского Министерства иностранных дел заявили, что Европа активно готовится к войне с Россией. «Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда всё более дальнобойные и смертоносные вооружения», - отметил по этому поводу замглавы МИДа Александр Грушко.

В Европе, по словам дипломата, прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность; в учениях усиливается опора на ядерный компонент, а у российских границ регулярно появляются американские стратегические бомбардировщики.

«Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией - вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется», - резюмировал Грушко.

Читайте нас также:
#Сербия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео