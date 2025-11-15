Президент США Дональд Трамп отменил повышенные тарифы более чем на 200 товаров, в том числе основные продукты питания. Это произошло на фоне роста продовольственных цен в стране.

Президент США Дональд Трамп отменил повышенные пошлины более чем на 200 продуктов питания, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок. Соответствующий указ Трампа был обнародован на сайте Белого дома в пятницу, 14 ноября.

Страх американцев перед инфляцией

Как уточняет агентство Reuters , эта мера была принята на фоне растущих опасений жителей США из-за подорожания продуктов питания и вступила в силу задним числом - в полночь четверга, 13 ноября. Отмена повышенных тарифов означает резкий поворот в политике Трампа, который долгое время настаивал на том, что высокие импортные пошлины, введенные им в начале года, не будут способствовать инфляции, констатируют авторы.

Реагируя на вопрос журналистов, заданный ему 14 ноября на борту президентского самолета Air Force One, Дональд Трамп признал, что пошлины "могут в некоторых случаях" привести к росту цен. Однако на деле в США "практически нет инфляции", заявил он.

Глава Белого дома добавил, что по-прежнему намерен в течение следующего года выплатить по 2000 долларов каждому американцу с низким или средним доходом из средств, которые принесли в казну повышенные пошлины.