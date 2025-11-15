Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп отменил пошлины на бананы и ряд других продуктов из-за роста цен 0 131

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп отменил пошлины на бананы и ряд других продуктов из-за роста цен
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп отменил повышенные тарифы более чем на 200 товаров, в том числе основные продукты питания. Это произошло на фоне роста продовольственных цен в стране.

Президент США Дональд Трамп отменил повышенные пошлины более чем на 200 продуктов питания, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок. Соответствующий указ Трампа был обнародован на сайте Белого дома в пятницу, 14 ноября.

Страх американцев перед инфляцией

Как уточняет агентство Reuters , эта мера была принята на фоне растущих опасений жителей США из-за подорожания продуктов питания и вступила в силу задним числом - в полночь четверга, 13 ноября. Отмена повышенных тарифов означает резкий поворот в политике Трампа, который долгое время настаивал на том, что высокие импортные пошлины, введенные им в начале года, не будут способствовать инфляции, констатируют авторы.

Реагируя на вопрос журналистов, заданный ему 14 ноября на борту президентского самолета Air Force One, Дональд Трамп признал, что пошлины "могут в некоторых случаях" привести к росту цен. Однако на деле в США "практически нет инфляции", заявил он.

Глава Белого дома добавил, что по-прежнему намерен в течение следующего года выплатить по 2000 долларов каждому американцу с низким или средним доходом из средств, которые принесли в казну повышенные пошлины.

Читайте нас также:
#США #цены #Дональд Трамп #финансы #инфляция #экономика #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео