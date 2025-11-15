Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп потребует от «Би-би-си» в суде до пяти миллиардов долларов из-за «фейка» 0 211

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп потребует от «Би-би-си» в суде до пяти миллиардов долларов из-за «фейка»
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на следующей неделе подаст в суд на британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» за то, что в программе «Панорама» "мошеннически" отредактировали его речь. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, передает Reuters.

«Я думаю, что должен это сделать, ведь они даже признали, что смошенничали. Они изменили слова, которые я говорил», — сказал американский президент, цитирует "Медуза".

По его словам, он потребует от «Би-би-си» компенсации на сумму от одного до пяти миллиардов долларов.

Он добавил, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, хотя тот пытался дозвониться ему и был «очень смущен» произошедшим инцидентом.

В октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США, на «Би-би-си» вышел выпуск программы «Панорама». Рассказывая о штурме Капитолия 6 января 2021 года, в программе смонтировали фрагменты двух разных выступлений Трампа так, что складывалось впечатление, будто он прямо призывает собравшихся к беспорядкам и насилию.

Из-за скандала с отредактированной речью подали в отставку генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс. 9 ноября 2025 года «Би-би-си» получила письмо от юристов Трампа, в котором говорились, что президент США требует, чтобы вещательная корпорация больше никогда не показывала выпуск «Панорамы» с отредактированной речью, принесла извинения и «надлежаще возместила причиненный ущерб». «Би-би-си» принесла извинения Трампу, но заявила, что не намерена выплачивать президенту США компенсацию.

Читайте нас также:
#суд #США #Дональд Трамп #компенсация #новости #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео