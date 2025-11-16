Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Палестинское государство не будет создано - министр обороны Израиля 1 213

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Палестинское государство не будет создано - министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал предложение США по резолюции, которое будет вынесено на голосование завтра в Совете Безопасности ООН.

В документе предлагается определить путь к созданию палестинского государства.

"Позиция Израиля ясна: Палестинское государство не будет создано", - сказал он.

По словам министра, Армия обороны Израиля уничтожит все туннели в Газе, а террористическая организация ХАМАС будет разоружена.

Также он коснулся переговоров по соглашению с Сирией. По словам Каца, ЦАХАЛ останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности.

Его слова прозвучали за три дня до встречи президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белом доме и на фоне усилий правительства по нормализации отношений с Эр-Риярдом.

Лидер оппозиции Яир Лапид ранее раскритиковал США за продажу самолетов F-35 Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия добивается доминирования в отношениях с США, и это ослабляет мощь Израиля", - считает Лапид.

Со своей стороны, Яир Голан обрушился с критикой на Нетаниягу, обвинив его в продаже безопасности Израиля.

"Нетаниягу снова продает безопасность Израиля. Он отказывается обсуждать политическое урегулирование с палестинцами, потому что боится Смотрича. Он отказывается от качественного преимущества ЦАХАЛ, пренебрегает нашими интересами безопасности и ставит под угрозу будущее страны на протяжении поколений только ради своего политического выживания. Это точно такая же политика, которая привела к лозунгу "ХАМАС - это ценный актив" и к катастрофе 7 октября", - заявил он.

Читайте нас также:
#США #Израиль #ООН #Сирия #Саудовская Аравия #Палестина #Хамас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Смотрел тут одного израильского стримера,как понимаю,отражающего позицию Израиля и его нацистского правительства. Вот что он сказал,обращаясь к странам!!! -Выйдете за рамки и мы вас уничтожим!!😈👽🔯 В печь,на х...й👽😈

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео