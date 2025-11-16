Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал предложение США по резолюции, которое будет вынесено на голосование завтра в Совете Безопасности ООН.

В документе предлагается определить путь к созданию палестинского государства.

"Позиция Израиля ясна: Палестинское государство не будет создано", - сказал он.

По словам министра, Армия обороны Израиля уничтожит все туннели в Газе, а террористическая организация ХАМАС будет разоружена.

Также он коснулся переговоров по соглашению с Сирией. По словам Каца, ЦАХАЛ останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности.

Его слова прозвучали за три дня до встречи президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белом доме и на фоне усилий правительства по нормализации отношений с Эр-Риярдом.

Лидер оппозиции Яир Лапид ранее раскритиковал США за продажу самолетов F-35 Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия добивается доминирования в отношениях с США, и это ослабляет мощь Израиля", - считает Лапид.

Со своей стороны, Яир Голан обрушился с критикой на Нетаниягу, обвинив его в продаже безопасности Израиля.

"Нетаниягу снова продает безопасность Израиля. Он отказывается обсуждать политическое урегулирование с палестинцами, потому что боится Смотрича. Он отказывается от качественного преимущества ЦАХАЛ, пренебрегает нашими интересами безопасности и ставит под угрозу будущее страны на протяжении поколений только ради своего политического выживания. Это точно такая же политика, которая привела к лозунгу "ХАМАС - это ценный актив" и к катастрофе 7 октября", - заявил он.