Президент Польши требует запрета Коммунистической партии 0 203

Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Второе пришествие польских коммунистов оказалось недолговечным.

Второе пришествие польских коммунистов оказалось недолговечным.

Глава страны обвинил партию в следовании тоталитарной идеологии.

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Конституционный суд ходатайство о признании антиконституционной деятельность Коммунистической партии страны, следует из сообщения на портале главы республики.

В качестве оснований для своего запроса Навроцкий привел "ссылки на тоталитарные методы и практики" и "намерение использовать насилие для захвата власти и влияния на госполитику" в программе польских коммунистов.

Статья 256 Уголовного кодекса Польши подразумевает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за пропаганду "нацистской, коммунистической и фашистской идеологии".

Коммунистическая партия Польши (КПП; пол. Komunistyczna Partia Polski, KPP) — политическая партия неокоммунистического толка в Польше.

Создана 20 июля 2002 года. Партия считает себя историческим и идеологическим преемником Коммунистической партии Польши, существовавшей в 1918—1938 годах. Партия создана 20 июля 2002 г. и зарегистрирована 9 октября 2002 года активистами, ранее состоявшими в Союзе польских коммунистов «Пролетариат», после постановления суда о ликвидации этой организации. Учредителями партии были Мартин Адам, Юзеф Лахут, Мариан Инделак и Кристина Ковалик. Один раз в четыре года проводится партийный съезд (проходили в 2002, 2006, 2010, 2015 и 2019 гг.).

На парламентских выборах в 2005 и 2007 гг. польские коммунисты поддержали кандидатов Польской партии труда. На президентских выборах в 2005 г. коммунисты поддержали кандидатуру представителя Польской партии труда Даниэля Подржуцкого, который погиб в результате ДТП за несколько дней до выборов. На президентских выборах 2010 г. партия поддержала кандидатуру Гжегоша Наперальского из Союза демократических левых сил.

Партия участвует в конференциях Всемирной антиимпериалистической платформы.

Читайте нас также:
#президент #Польша #запад #конституционный суд #национализм #коммунизм #запрет #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео