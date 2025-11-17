Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонцы не могут позволить себе еду: страна оказалась на последнем месте в ЕC 3 2147

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BNS
Изображение к статье: Эстонцы не могут позволить себе еду: страна оказалась на последнем месте в ЕC

Согласно опубликованным Евростатом данным о розничных продажах продуктов питания, напитков и табачных изделий, по итогам сравнения показателей за сентябрь этого и прошлого года Эстония опустилась на последнее место среди стран Европейского союза.

Тенденцию к покупке меньшего количества и более дешевых продуктов подтверждают и сети продовольственных магазинов, пишет Postimees.

На прошлой неделе Евростат опубликовал данные, согласно которым в сентябре 2023 года индекс объема розничных продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий в Европейском союзе в целом вырос на 0,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В еврозоне объем продаж увеличился на один процент.

Из 25 стран ЕС, по которым доступны данные, рост объемов продаж был зафиксирован в 15 государствах. Наибольший рост покупательской активности наблюдался на Кипре (10,4%), в то время как в других странах он составил несколько процентов. Самое значительное падение объема продаж зафиксировано в Эстонии – 4,8%.

«Из-за роста налогов и цен наши люди больше не могут позволить себе покупать продукты в прежнем объеме, и мы снова возглавили очередной антирейтинг», – прокомментировал данные Евростата директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. «Погоня за скидками и замена привычных продуктов более дешевыми аналогами уже много лет являются для людей повседневным способом сэкономить».

Прошлой весной сеть Rimi опубликовала результаты исследования, проведенного по ее заказу компанией Norstat. Согласно опросу, за последний год почти 45% жителей Эстонии покупали товары с оранжевой наклейкой, то есть с истекающим сроком годности.

Многие другие торговые сети также отмечают, что их клиенты в целях экономии все чаще охотятся за скидками, выбирают более дешевые товары и отказываются от покупки экопродуктов.

«Сейчас практически каждый второй товар в покупательской корзине – с акционным ценником», – отметила в июле руководитель по коммуникациям сети Selver Марианн Ярвела.

Стоимость продовольственной корзины, рассчитываемой Эстонским институтом конъюнктуры, в годовом сравнении (сентябрь к сентябрю) выросла почти на десять процентов. При этом в большинстве крупных торговых сетей рост оборота не поспевал за ростом цен.

«Снижение объема розничных продаж продуктов питания продолжается у нас со второго квартала 2022 года – уже три с половиной года! – отметил Раудсепп. – Эта тенденция вызывает серьезное беспокойство и наглядно демонстрирует падение покупательной способности населения. Утверждения о том, что жители Эстонии никогда не жили так хорошо, не соответствуют действительности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности у нас снижается уже не первый год: мы уступили Литве и позволили Латвии значительно сократить отставание».

По его словам, все соседние страны искали способы смягчить рост цен и повысить уверенность и благосостояние граждан, вводя льготные ставки НДС на продукты питания и разделяя налоговое бремя с банками посредством так называемого налога на банки.

«Снижение налогов для онлайн-казино и одновременный отказ обсуждать льготную ставку НДС на продукты питания – это в первую очередь циничное отношение к собственному народу, – оценил ситуацию Раудсепп. – План Латвии, например, был противоположным – снизить ставку НДС на продовольствие и повысить налоги на вредные привычки».

«Бесспорно, мы ощутили на себе влияние глобальных факторов, растущая агрессивность России оказала на нас экономическое воздействие, – признал Раудсепп. – Однако эти факторы схожим образом влияют на весь регион». Причиной того, что Эстония оказалась в худшем положении по сравнению с соседями, он считает решения в области налоговой политики.

«Любые показатели, характеризующие состояние экономики, следует сравнивать не только с нашими собственными предыдущими результатами. Чтобы измерить реальный прогресс, мы должны сопоставлять их с показателями наших соседей, которые находятся под влиянием тех же обстоятельств и решают те же проблемы, что и мы, например, укрепление обороноспособности», – рассуждал Раудсепп.

Согласно исследованию, проведенному компанией Norstat в конце октября, 64% респондентов полностью или скорее согласны с тем, что снижение НДС на продукты питания приведет к реальному падению цен для потребителей.

«Правительству следовало бы проявить оптимизм вместе со своим народом, искать пути и договариваться с различными сторонами, чтобы снижение НДС на продукты питания состоялось, – предложил Раудсепп. – Это необходимо по двум причинам: во-первых, для улучшения материального положения людей (цены на продовольствие продолжают расти, а ликвидация "налогового горба" не поможет жителям с низкими доходами), и, во-вторых, для оживления продовольственного сектора».

Раудсепп упрекнул правительство в том, что вместо снижения НДС на продовольствие оно планирует изменить методику статистики, чтобы искусственно занизить уровень цен на продукты. «В магазинах цены от этого, конечно, не изменятся. Мы на мгновение увидим обманчиво низкий рост или даже падение, а затем рост продолжится прежними темпами», – считает он.

Читайте нас также:
#цены #торговля #инфляция #бюджет #НДС #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    история успеха 2й Буржуазной Эстонии(1990-2026)

    11
    1
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    «Бесспорно, мы ощутили на себе влияние глобальных факторов, растущая агрессивность России оказала на нас экономическое воздействие – врёт Раудсепп. Сначала был экономический кризис, а потом связанный с ним передел рынков, ресурсов, перевороты, войны, захваты и т.д.

    7
    1
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    То есть во всех странах-русофобах ситуация все хуже, с чего бы это?

    25
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео