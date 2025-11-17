Согласно опубликованным Евростатом данным о розничных продажах продуктов питания, напитков и табачных изделий, по итогам сравнения показателей за сентябрь этого и прошлого года Эстония опустилась на последнее место среди стран Европейского союза.

Тенденцию к покупке меньшего количества и более дешевых продуктов подтверждают и сети продовольственных магазинов, пишет Postimees.

На прошлой неделе Евростат опубликовал данные, согласно которым в сентябре 2023 года индекс объема розничных продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий в Европейском союзе в целом вырос на 0,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В еврозоне объем продаж увеличился на один процент.

Из 25 стран ЕС, по которым доступны данные, рост объемов продаж был зафиксирован в 15 государствах. Наибольший рост покупательской активности наблюдался на Кипре (10,4%), в то время как в других странах он составил несколько процентов. Самое значительное падение объема продаж зафиксировано в Эстонии – 4,8%.

«Из-за роста налогов и цен наши люди больше не могут позволить себе покупать продукты в прежнем объеме, и мы снова возглавили очередной антирейтинг», – прокомментировал данные Евростата директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. «Погоня за скидками и замена привычных продуктов более дешевыми аналогами уже много лет являются для людей повседневным способом сэкономить».

Прошлой весной сеть Rimi опубликовала результаты исследования, проведенного по ее заказу компанией Norstat. Согласно опросу, за последний год почти 45% жителей Эстонии покупали товары с оранжевой наклейкой, то есть с истекающим сроком годности.

Многие другие торговые сети также отмечают, что их клиенты в целях экономии все чаще охотятся за скидками, выбирают более дешевые товары и отказываются от покупки экопродуктов.

«Сейчас практически каждый второй товар в покупательской корзине – с акционным ценником», – отметила в июле руководитель по коммуникациям сети Selver Марианн Ярвела.

Стоимость продовольственной корзины, рассчитываемой Эстонским институтом конъюнктуры, в годовом сравнении (сентябрь к сентябрю) выросла почти на десять процентов. При этом в большинстве крупных торговых сетей рост оборота не поспевал за ростом цен.

«Снижение объема розничных продаж продуктов питания продолжается у нас со второго квартала 2022 года – уже три с половиной года! – отметил Раудсепп. – Эта тенденция вызывает серьезное беспокойство и наглядно демонстрирует падение покупательной способности населения. Утверждения о том, что жители Эстонии никогда не жили так хорошо, не соответствуют действительности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности у нас снижается уже не первый год: мы уступили Литве и позволили Латвии значительно сократить отставание».

По его словам, все соседние страны искали способы смягчить рост цен и повысить уверенность и благосостояние граждан, вводя льготные ставки НДС на продукты питания и разделяя налоговое бремя с банками посредством так называемого налога на банки.

«Снижение налогов для онлайн-казино и одновременный отказ обсуждать льготную ставку НДС на продукты питания – это в первую очередь циничное отношение к собственному народу, – оценил ситуацию Раудсепп. – План Латвии, например, был противоположным – снизить ставку НДС на продовольствие и повысить налоги на вредные привычки».

«Бесспорно, мы ощутили на себе влияние глобальных факторов, растущая агрессивность России оказала на нас экономическое воздействие, – признал Раудсепп. – Однако эти факторы схожим образом влияют на весь регион». Причиной того, что Эстония оказалась в худшем положении по сравнению с соседями, он считает решения в области налоговой политики.

«Любые показатели, характеризующие состояние экономики, следует сравнивать не только с нашими собственными предыдущими результатами. Чтобы измерить реальный прогресс, мы должны сопоставлять их с показателями наших соседей, которые находятся под влиянием тех же обстоятельств и решают те же проблемы, что и мы, например, укрепление обороноспособности», – рассуждал Раудсепп.

Согласно исследованию, проведенному компанией Norstat в конце октября, 64% респондентов полностью или скорее согласны с тем, что снижение НДС на продукты питания приведет к реальному падению цен для потребителей.

«Правительству следовало бы проявить оптимизм вместе со своим народом, искать пути и договариваться с различными сторонами, чтобы снижение НДС на продукты питания состоялось, – предложил Раудсепп. – Это необходимо по двум причинам: во-первых, для улучшения материального положения людей (цены на продовольствие продолжают расти, а ликвидация "налогового горба" не поможет жителям с низкими доходами), и, во-вторых, для оживления продовольственного сектора».

Раудсепп упрекнул правительство в том, что вместо снижения НДС на продовольствие оно планирует изменить методику статистики, чтобы искусственно занизить уровень цен на продукты. «В магазинах цены от этого, конечно, не изменятся. Мы на мгновение увидим обманчиво низкий рост или даже падение, а затем рост продолжится прежними темпами», – считает он.