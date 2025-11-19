Baltijas balss logotype
Германия советует Балканским странам обождать в прихожей ЕС

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красоты мирного города Сараево.

Красоты мирного города Сараево.

Европейская Комиссия констатирует напряженность в регионе.

Германия поддерживает стремление стран Западных Балкан вступить в Евросоюз, однако это должно происходить в рамках Берлинского процесса, и обходных путей для кандидатов не будет. Такие заявления сделал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль во время визита в Сараево.

По словам Вадефуля, балканские государства - Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Сербия, Северная Македония и Косово - "неотъемлемо принадлежат к европейской семье". В то же время для их вступления в ЕС должны быть выполнены все обозначенные критерии. С этим будут связаны "глубокие, зачастую сложные реформы, но без них не обойтись", указал Вадефуль: "Процесс вступления как есть, так и останется основан на результатах".

В начале ноября Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе страны в этом вопросе и обратила внимание на ситуацию с Республикой Сербской - территориальным образованием в составе БиГ, которое возглавляют сепаратисты.

ЕК указала, что напряженность в регионе подрывает процесс вступления БиГ в Евросоюз. Кроме того, стране необходима судебная реформа и назначение переговорщика о вступлении.

До недавних пор пост президента Республики Сербской занимал Милорад Додик - приближенный к Владимиру Путину лидер боснийских сербов и евроскептик. В августе 2025 года ЦИК Боснии и Герцеговины лишил его поста из-за нарушения Дейтонских мирных соглашений, положивших в 1995 году конец войне в Боснии, продолжавшейся более трех лет.

Додик неоднократно приезжал в РФ на встречи с Путиным, последняя официальная из них состоялась 2 октября 2025 года - уже после того, как боснийский ЦИК отстранил его, а суд запретил занимать политические должности. Исполняет обязанности президента в регионе сейчас соратница Додика Ана Тришич-Бабич - внеочередные выборы главы образования должны состояться 23 ноября.

#реформы #Сербия #геополитика #Европейская комиссия #Россия #Германия #политика
Редакция BB.LV
