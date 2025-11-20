План Москвы в отношении Украины, который, как сообщается, недавно был представлен США, повторяет большинство максималистских требований Кремля, включая уступку Киевом своей территории и демилитаризацию Украины. Новым в этой предполагаемой концепции является время, выбранное РФ для ее продвижения.

Согласно последним сообщениям, Россия передала Вашингтону свое последнее рамочное предложение по прекращению войны против Украины.

План повторяет большинство максималистских требований России, которые Москва выдвигает с первых дней своего полномасштабного вторжения, и часто называет их причинами, по которым Россия начала войну.

Американские СМИ сообщают, что план включает призывы к Киеву отказаться от территорий Донбасса на востоке Украины, которые он все еще контролирует, существенно сократить численность своих вооруженных сил и даже отказаться от многих видов оружия.

Кто стоит за этим планом?

Положения плана, о которых говорилось выше, отражают давние требования Москвы к Украине, которые включают в себя только уступки со стороны Киева, но не со стороны Москвы.

Предполагается, что план был составлен специальным посланником России Кириллом Дмитриевым, который затем передал его специальному посланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.

Помощник Путина Дмитриев находился в США в октябре для проведения переговоров с официальными лицами Вашингтона после того, как была отменена следующая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным и Белый дом объявил о введении жестких санкций против России. По имеющимся данным, Дмитриев встретился с Уиткоффом в Майами в конце октября для проведения трехдневных переговоров.

Официально Дмитриев является главой Российского фонда прямых инвестиций РФПИ и специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Уроженец Киева, получивший образование в США, он был ключевой фигурой в работе Кремля с администрацией Трампа. Он также участвовал в саммите Трампа и Путина, прошедшего на Аляске в августе этого года.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Дмитриев попал под санкции Министерства финансов США, которое включило его в список "близких соратников Путина" и его семьи.

Как сообщается, в начале этого года правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для въезда в США.

Что говорит администрация США?

После встречи с Путиным на Аляске Трамп начал терять терпение в отношениях с Кремлем.

В октябре, впервые после своего возвращения в Белый дом, Трамп объявил о введении жестких санкций против России, в том числе против двух ее крупнейших нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

В настоящее время американские законодатели разрабатывают законопроект, предусматривающий санкции против стран, покупающих российские нефть и газ. Цель - лишить Москву основного источника дохода, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

Предлагаемый законопроект Сената США может наложить 500-процентные тарифы на страны, торгующие с Россией, включая таких крупных покупателей, как Индия и Китай.

Президент США заявил в воскресенье, что "любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям".

Однако готовность Москвы заморозить войну против Украины на текущей линии соприкосновения и начать дальнейшие мирные переговоры остановила бы введение новых санкций. Это лежит в основе предложения Трампа, которое поддерживают Украина и Европейский союз.

В связи с появлением новых сообщений о последнем рамочном предложении Москвы, включающем только уступки со стороны Украины, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "продолжит разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта".

"Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки", - заявил Рубио в своем посте на сайте X в четверг.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупредила в четверг, что для того, чтобы любой план сработал, необходимо, чтобы в нем участвовали украинцы и европейцы, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "украинцы не хотят никакой формы капитуляции".

Реакция в Киеве

Сообщаемый план не вызвал оптимизма или поддержки со стороны Киева.

Для Украины любые территориальные уступки России - это не выход, поскольку Киев неоднократно заявлял, что никогда не согласится отдать Москве свои временно оккупированные территории. Максималистские требования Кремля воспринимаются в Украине как капитуляция Киева, которая не имеет ничего общего с компромиссом.

Тем временем высокопоставленные представители Пентагона отправились в Украину в четверг, чтобы "обсудить усилия по прекращению войны", заявили американские военные.

Делегацию, которая, как считается, является самой высокопоставленной военной группой, отправившейся в Киев с момента вступления Трампа в должность в январе, возглавляет министр армии США Дэниел Дрисколл. Ожидается, что в четверг он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что переговоры будут посвящены ситуации на поле боя и планам по возможному прекращению огня. Неясно, будет ли обсуждаться новое предложение Москвы.

После переговоров с министром обороны США в среду министр обороны Украины Денис Шмыгаль написал на сайте X: "Мы сосредоточились на следующих шагах по реализации исторических оборонных соглашений, достигнутых президентом Зеленским и президентом Трампом".

В среду президент Украины посетил Турцию, а затем встретился с делегацией Пентагона.

Зеленский сказал, что его идея состоит в том, чтобы возобновить переговоры с Россией, которые застопорились на четыре месяца после серии переговоров на низком уровне в Стамбуле.

Он объяснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "предложил форматы переговоров", и добавил, что Анкара "готова предоставить для них площадку".

По словам Зеленского, Украина будет и впредь поддерживать руководство США в его усилиях по прекращению развязанной Россией войны, вероятно, имея в виду идею замораживания боевых действий на текущей линии соприкосновения в качестве первого шага.

"Только президент Трамп и Соединенные Штаты обладают достаточной силой, чтобы положить конец этой войне".

Антикоррупционное расследование в Украине

Предполагаемый новый план России появился в неудачное для Киева время, поскольку Украину сотрясает крупнейшее за время президентства Зеленского антикоррупционное расследование.

Ожидается, что в четверг Зеленский проведет переговоры с министрами правительства, руководством парламента и членами своей фракции "Слуга народа".

Уже больше недели антикоррупционные органы Украины обнародуют результаты длительного расследования коррупционной схемы, в которой замешана государственная компания "Энергоатом".

Некоторые министры украинского правительства уже подали в отставку в связи с их предполагаемой причастностью к этому делу.

Зеленский также объявил о введении санкций против своего бывшего делового партнера Тимура Миндича, который считается организатором коррупционной схемы и бежал из Украины.

Гражданское общество и законодатели Украины также призвали Зеленского уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак, возможно, самый верный политический союзник украинского президента, играет заметную дипломатическую роль в переговорах с западными партнерами, включая администрацию США.

Его широкие полномочия обсуждались среди украинских и даже иностранных чиновников. Он даже не был упомянут среди обвиняемых в рамках продолжающегося антикоррупционного расследования.

В условиях активизации атак России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и коррупционного скандала, вызвавшего шок по всей Украине и за ее пределами, так называемый новый план Москвы появился в сложный для руководства Украины момент.