Канцлер Германии Мерц: «Возник глубокий раскол в Атлантике»

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Такой ситуации не было 80 лет.

Порядок, существовавший в мире последние 80 лет, подошел к своему концу. Об этом на экономической конференции, организованной в Берлине изданием Süddeutsche Zeitung, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы еще не знаем, как он будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке – 35 лет, что этот миропорядок сейчас – в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся – пришел к своему концу. И если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», - приводят его слова СМИ.

Политик отметил, что вызовы, стоящие сейчас перед правительством Германии, «многообразны настолько, насколько они редко когда были». Среди них Мерц перечислил конфликт на Украине, отношения с Китаем, торговые разногласия с Соединенными Штатами.

«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое - почти все, что мы считали правильным и необходимым в трансатлантических отношениях в последние десятилетия», - констатировал канцлер.

Ранее, 15 ноября, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью, что еще до 2029 года может начаться война между Россией и Североатлантическим альянсом. Ранее, пояснил он, в Германии исходили из возможности подобного развития событий к 2029-му; теперь же, по словам министра, некоторые считают, что это может произойти уже в 2028-м. Писториус также привел мнение некоторых военных историков, согласно которому минувшее лето могло стать последним мирным летом.

#США #война #Европа #безопасность #геополитика #экономика #Россия #Германия #политика
Редакция BB.LV
