Кто заплатит за 250 новых истребителей для Зеленского 1 632

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пока это всего лишь декларация о намерениях.

Пока это всего лишь декларация о намерениях.

Киев претендует на самый мощный авиационный парк в Европе.

100 истребителей Рафаль планирует приобрести Украина у Франции для «возрождения украинской армии».

Страны подписали «декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сфере приобретения Украиной французской военной техники».

Сумма предлагаемого контракта составит не менее 10 миллиардов евро, но будет зависеть от выбранного уровня вооружения и комплектации самолетов.

Новость была преподнесена с большой помпой, однако, стоит подчеркнуть, что подписанный Макроном и Зеленским документ - это не «соглашение» и не контракт, а скорее «декларация о намерениях», которая может привести к приобретению «рафалей».

Rafale_-RIAT_2009(3751416421).jpg

Кроме того, речь идет о покупке самолетов, а вот точных данных о том, из каких средств Украина будет их оплачивать, не было озвучено.

Стоимость одного многоцелевого истребителя Рафаль варьируется от 70 до 220 миллионов евро в зависимости от комплектации.

Французская компания Dassault Aviation расширила свои мощности для производства до трёх самолётов в месяц с 2026 года, а в 2028-2029 годах планирует увеличить этот показатель до четырёх.

Однако издание The Wall Street Journal отмечает, что нерешенным остается вопрос, кто за это заплатит. Указывается, что в случае заключения сделки, если учесть планы Киева также приобрести до 150 самолетов Gripen у Швеции, Украина сможет создать крупнейший европейский парк истребителей за пределами России.

1280px-Saab_JAS_39_Gripen_at_Kaivopuisto_Air_Show,June_2017(altered)_copy.jpg

В статье отмечается, что заявление вызвало спептицизм у аналитиков в сфере обороны. Они сомневаются, соответствуют ли огромные расходы на истребители потребностям Украины на поле боя, а также финансовым реалиям ее европейских союзников.

Издание предполагает, что ни Киев, ни Париж не имеют средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей. Представители Европейского Союза не исключают, что весной Украина может вообще остаться без денег. Кроме этого, борьба Франции за сокращение собственного дефицита в бюджете привела к смене нескольких правительств подряд.

В то же время, издание предполагает, что стремление президента Украины Владимира Зеленского приобрести французское и шведское оружие подчеркивает намерение страны искать альтернативы США для своих будущих потребностей в военном оборудовании.

Хотя система противоракетной обороны Patriot и успешно применяется в Украине, Киев хочет приобрести ее европейский эквивалент, Samp/T. Приводятся данные, что первые поставки последней версии этой системы во Францию и Италию запланированы на начало следующего года.

Примечательно, что Великобритания и Германия уже предоставили Украине большое количество ракет и бронированных транспортных средств собственного производства.

В статье указывается, что французские чиновники настаивают на том, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы.

Сейчас в Евросоюзе рассматривают вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро, эти средства будут взяты из замороженных российских активов, которые хранятся в Бельгии.

Однако не все в ЕС поддерживают идею использования российских замороженных активов.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Франция #Украина #финансы #оборона #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Макрон продает Зеленскому истребители, которых у него нет. За деньги, которых нет у Зеленского. Сюр!!!

    3
    0

