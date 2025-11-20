Baltijas balss logotype
Орбан сравнил помощь Украине с «водкой для алкоголика» 0 332

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Орбан сравнил помощь Украине с «водкой для алкоголика»
ФОТО: twitter

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС должен прекратить финансовую помощь Украине, поскольку в стране "действует военная мафия". Он заявил, что поддержит мирные инициативы Трампа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

"В Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а председатель Европейской комиссии, <...> вместо того чтобы остановить выплаты и потребовать немедленных финансовых проверок, хочет отправить Украине еще 100 млрд евро. Это безумие", - приводит Reuters слова главы венгерского МИД, сказанные журналистам в Брюсселе перед встречей с коллегами из других стран ЕС.

Сийярто также выразил мнение, что на данный момент перспективы для Украины неблагоприятные. "Время не на стороне Украины. Утверждение обратного - иллюзия", - сказал он. Политик добавил, что его страна поддержала бы инициативы президента США Дональда Трампа, способствующие завершению развязанной Россией войны.

Орбан сравнил помощь Украине с "водкой для алкоголика"

Венгрия неоднократно критиковала оказываемую Украине помощь. К примеру, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, реагируя на письмо председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран-участниц ЕС, в которой та описывала три сценария по поиску почти 140 млрд евро для Украины на 2026 и 2027 годы, написал на своей странице X, что у европейских налогоплательщиков "выкачивают деньги, вместо того чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей".

"Это поразительно. <...> Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - писал Орбан.

Вопрос помощи Украине становится еще более актуальным на фоне мирного плана США

Накануне американские и британские СМИ сообщили, что администрация Трампа в секретном порядке ведет переговоры с российскими властями о новом плане по прекращению войны в Украине. Отмечалось, что речь идет о плане из 28 пунктов, в котором затрагиваются четыре аспекта: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущее отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.

По сообщениям СМИ, среди описанных в документе условий - передача под контроль России примерно 14,5% территории Донбасса, которые по-прежнему удерживает Украина; сокращение численности вооруженных сил вдвое и отказ от дальнобойного оружия, с помощью которого можно наносить удары вглубь РФ. Американские власти, как утверждает издание Politico, считают, что рамочное соглашение по прекращению войны может быть согласовано уже на этой неделе. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на предложенные условия на фоне коррупционного скандала в стране.

Впрочем, британская Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, пишет, что страна не согласится на американский план, если в него не внесут существенные изменения. Собеседники газеты указывают, что пункты из документа соответствуют "максималистским требованиям Кремля".

#США #Украина #коррупция #дипломатия #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
