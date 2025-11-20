Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полпред Трампа назвал страну, которая вместо США могла бы командовать войсками НАТО в Европе 4 1958

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полпред Трампа назвал страну, которая вместо США могла бы командовать войсками НАТО в Европе
ФОТО: Unsplash.com

Соединенные Штаты допускают, что в будущем командование силами НАТО в Европе может взять на себя Германия. Об этом заявил посланник президента Дональда Трампа при НАТО Мэтью Уитакер, его слова приводит The Times.

В своих комментариях на Берлинской конференции по вопросам безопасности во вторник вечером Уитакер сказал, что долгосрочной "амбициозной целью" Вашингтона является то, чтобы Берлин назначил верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

На протяжении всей истории НАТО, начиная с 1951 года, эту должность неизменно занимал четырехзвездочный генерал США. С июля эту должность занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Посол США выразил похвалу Германии за помощь в согласовании новой цели НАТО для союзников потратить 3,5% ВВП на вооруженные силы и еще 1,5% на более широкие вопросы безопасности.

Уитакер назвал Берлин "ярким примером" для других союзников и призвал их „активизироваться" и подражать немцам в "усилении сдерживающей способности Альянса и... поддержке Украины".

"Возможно, через 15 лет, а может и раньше, мы (будем) вести эту дискуссию, (во время которой) Европа скажет, что готова перенять настоящее лидерство, которое Соединенные Штаты продемонстрировали в течение последних 76 лет (со времени основания НАТО)", – добавил представитель США.

В ответ генерал-лейтенант Вольфганг Виен, представитель Германии в военном комитете НАТО, сказал, что он "немного удивлен" этим предложением.

Также неизвестна реакция Франции на возможность послужить под началом немцев.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Европа #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    Если кто - то, что - то забыл, то Россия может напомнить! За ней не заржавеет!

    7
    1
  • 20-го ноября

    и первую и вторую мировую германия проиграла. вариант так себе, англия для этого годится больше

    2
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    20-го ноября

    А патронов для фото сессии не ржавых не нашлось. Что, бесспорно очень символично.

    11
    2
  • 20-го ноября

    Где то это уже было..

    17
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео