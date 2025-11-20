Соединенные Штаты допускают, что в будущем командование силами НАТО в Европе может взять на себя Германия. Об этом заявил посланник президента Дональда Трампа при НАТО Мэтью Уитакер, его слова приводит The Times.

В своих комментариях на Берлинской конференции по вопросам безопасности во вторник вечером Уитакер сказал, что долгосрочной "амбициозной целью" Вашингтона является то, чтобы Берлин назначил верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

На протяжении всей истории НАТО, начиная с 1951 года, эту должность неизменно занимал четырехзвездочный генерал США. С июля эту должность занимает генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Посол США выразил похвалу Германии за помощь в согласовании новой цели НАТО для союзников потратить 3,5% ВВП на вооруженные силы и еще 1,5% на более широкие вопросы безопасности.

Уитакер назвал Берлин "ярким примером" для других союзников и призвал их „активизироваться" и подражать немцам в "усилении сдерживающей способности Альянса и... поддержке Украины".

"Возможно, через 15 лет, а может и раньше, мы (будем) вести эту дискуссию, (во время которой) Европа скажет, что готова перенять настоящее лидерство, которое Соединенные Штаты продемонстрировали в течение последних 76 лет (со времени основания НАТО)", – добавил представитель США.

В ответ генерал-лейтенант Вольфганг Виен, представитель Германии в военном комитете НАТО, сказал, что он "немного удивлен" этим предложением.

Также неизвестна реакция Франции на возможность послужить под началом немцев.